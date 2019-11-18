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CTP’den Cumhurbaşkanlığı paylaşımı: "Beş yılda yapılacakları belirledik"

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Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından Nisan 2020’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili partinin politikalarına ilişkin kısa bir paylaşım yapıldı.
CTP’den Cumhurbaşkanlığı paylaşımı: "Beş yılda yapılacakları belirledik"

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından Nisan 2020’de gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili partinin politikalarına ilişkin kısa bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda Genel Başkan Tufan Erhürman’ın sözlerine yer verildi. Erhürman; “Cumhurbaşkanlığı seçimleri için vizyonumuz belli. Üç ayaklı politikamızı hayata geçirmek için beş yılda yapılacakları belirledik” ifadelerini kullandı.

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