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Cumhuraşkanı New York’a gitmek üzere KKTC’den ayrıldı

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Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkeden ayrılmadan önce saat 08.15’te Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.
Cumhuraşkanı New York’a gitmek üzere KKTC’den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde iki kurucu devlete dayalı bir çözüm ve uluslararası bir hukuk temelinde kendi özgün kimlik ve kişiliğini koruyarak Avrupai, çağdaş bir yaşam sürmesini sağlamak için mücadele ettiğini söyledi.

Akıncı, “Bu yol düz bir yol değil, çok zorluklar var. Bu yolda kararlı olacağız, tutarlı olacağız. Rum tarafı başta olmak üzere tüm tarafların aynı ruhla yapıcı davranmalarını bekleyeceğiz. Dünyada çözümsüz kalmaya mahkum hiçbir sorun olmadığına inanıyorum. Her sorun çözülebilir yetki kararlılık ve tutarlılık olsun” dedi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, New York'a gitmek üzere adadan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkeden ayrılmadan önce saat 08.15’te Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Akıncı, “Biz her zaman olduğu gibi iyi niyetle ve yapıcı bir ruhla Birleşmiş Milletlerin bugüne kadar yürüttüğü çalışmalarda ortaya çıkan müktesebata ve haklarımıza sahip çıkarak en iyisini yapmaya gidiyoruz. Bu ruhla BM Genel sekreteri ile görüşeceğiz” dedi.

Mustafa Akıncı, basın toplantısındaki konuşmasında “Netlik istiyoruz, siyasi eşitlik ve etkin katılım olmazsa olmaz” vurgusunda bulundu.

Rum lidere de çağrıda bulunan Akıncı, “ Bu konu Kıbrıs Türk halkının olmazsa olmazıdır.  Türkiye böyle istiyor diye değil. Çünkü ısrarla bunu öne sürüyor.  Maalesef hem kendi kamuoyunu hem de dünya kamuoyunu ‘Türkiye’ye dayattı da onun için bu adım atılamadı’ şeklinde yanıltamaya yöneliyor. Bundan bir an önce vazgeçsin” dedi.
Kıbrıs Türk halkının bir ortaklık arayışı içinde olduğunu vurgulayan Akıncı, “Kıbrıs Türk halkı kimsenin hiçbir tarafın azınlığı olmak istemediğini bir kez daha içselleştirsin. Bunu anlasın. Eğer bir ortaklık kurulacaksa bu ortaklığın yetkili olacağı alanlarda birlikte karar üretmek esastır” dedi. 

Akıncı, Kıbrıs Türk halkının verdiği yetki çerçevesinde ve Kıbrıslı Türkler adına konuşmak üzere New York’a gideceğini belirterek, “Mümkün olacak olanı, mümkün olabilecek olanı çözüm hedefi olarak koyup o çerçevede hareket ediyorum.  Yıllardır oluşmuş parametreler çerçevesinde bu çözümün adı iki kesimli iki kurucu devletli siyasi eşitlik ve güvenlik içinde yaşanabilecek federal bir yapıdır. Eğer bunu başaramazsak olası gelişme Kıbrıs’ta bölünmenin kalıcı hale gelmesidir” dedi.

Akıncı, “İki tanınmış devlet söylemi kulağa hoş gelse de görünür gelecekte olabilecek bir gelişme değil. Halkımızın siyasi eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde iki kurucu devlete dayalı bir çözüm ve uluslararası bir hukuk temelinde kendi özgün kimlik ve kişiliğini koruyarak Avrupai, çağdaş bir yaşam sürmesini sağlamak için mücadele ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle gerçekleştireceği New York ziyaretinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Akıncı’nın, temaslarını tamamlamasının ardından 2 Ekim Çarşamba günü adaya dönmesi bekleniyor.

 Cumhurbaşkanı Akıncı'ya New York temasları sırasında Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Sözcüsü Barış Burcu eşlik edecek.

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