Cumhurbaşkanı Akıncı “Atam İzindeyiz” temalı bisiklet sürüşüne katılan çocuklarla biraraya geldi

Cumhurbaşkanlığı bahçesinde çocuklarla sohbet eden Akıncı ve eşi Meral Akıncı, bayramlarını kutladı.

Şht Tuncer İlkokulu Müdürü Elçin Altan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ile ilgili

Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi ve plaket takdim etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı daha sonra çocuklara eşlik ederek Lefkoşa Türk Belediyesi gezi treni ile Atatürk Anıtı’na gitti.

Çocuklar, Atatürk Anıtı’na çelenk koyduktan sonra Cumhurbaşkanı Akıncı ile birlikte saygı duruşunda bulundular.

“Atam İzindeyiz” etkinliğine, Trafik Kazalarını Önleme Derneği, Bisiklet Severler Derneği ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu da destek verdi.