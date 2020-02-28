Cumhurbaşkanı Akıncı Yangın Nedeniyle Hastaneye Geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah çıkan yangın nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne geldi.

Başhekim Dr. Adil Özyılkan’ın odasına giren Akıncı’ya, hastaneyi etkileyen yoğun koku nedeniyle maske ve eldiven verildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Başhekim Özyılkan’dan bilgi aldı, daha sonra hastanede incelemelerde bulundu, hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başbakan Ersin Tatar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, bazı milletvekilleri ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da hastanede bulunuyor.

Öte yandan hastanedeki yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Bütün oksijen tüplerinin de binadan dışarı çıkarıldığı gözlemleniyor.

Çok sayıda doktor hastaların güvenliği için çaba gösterirken, aynı şekilde çok sayıda ekip de yangının tamamen kontrol altına alınması ve olumsuzlukların azaltılması amacıyla çalışıyor.

Bazı ağaçlar budanarak önlemler alınıyor. Hastane civarında yoğun is kokusu etkili oluyor.