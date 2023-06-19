Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cevdet Yılmaz’ın görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi. İkilinin görüşmesi saat 10.20’de başladı.
Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı'na gelişinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil karşıladı.
Görüşmeye Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katılıyor.
Cumhurbaşkanı Tatar ile Yılmaz görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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