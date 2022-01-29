Cumhurbaşkanı Tatar KGS-1’e Katılacak Öğrencilere Başarılar Diledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın yapılacak Kolej Giriş Sınavları (KGS) 1’inci basamağına katılacak olan öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bir açıklama yaparak, şunları söyledi:

“Değerli öğrenciler; eğitim ve öğretimin, yaşam boyu süren bir olgu olduğu gerçeğini göz önünde bulundurduğumuzda, yarın ter dökeceğiniz kolej sınavı; ömür boyu sürecek bu yolculuğun önemli duraklarından biri olacaktır.

Anne ocağından başlayarak, yıllar boyu sürecek eğitim-öğretim serüveninizde, her birinizin vatanını, milletini seven, karakter ve sorumluluk sahibi, çalışkan birer birey olacağınıza hiçbir şüphem yoktur. Bu noktada değerli öğretmenlerimizin ve velilerimizin siz değerli öğrencilerimizle birlikte üstün çaba harcamakta olduğuna can-ı gönülden inanıyorum.

KKTC’nin geleceğe umutla bakabilmesinin teminatı tüm çocuklarımızı gözlerinden öperken, büyük özveriyle evlatlarımızı yarınlara hazırlayan veli ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi iletiyorum.”