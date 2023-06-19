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Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC her zaman eviniz olacaktır

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Öğrenci Derneği’nin (CISA) düzenlediği 15. Mezuniyet Gecesi’ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar: KKTC her zaman eviniz olacaktır

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar gecede yaptığı konuşmada, öğrenimlerini KKTC’de tamamlayıp ülkelerine geri dönecek öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi.
 

“KKTC her zaman sizin bir eviniz olacaktır. Sizi yeniden burada görmekten mutluluk duyacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerin,  aldıkları eğitimle elde ettikleri kazanımların, ülkelerinin farklı alanlarda gelişimine fayda sağlaması temennisinde bulundu.

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