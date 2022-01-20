Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Uluslararası Down Sendromu (UDF) Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, “Devletimizin, halkımızın duyarlılığı ve sivil toplum örgütlerimizin katkısıyla yapılan faaliyetlerde, dünyaya çok önemli mesajlar veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendisine yapılan anlamlı ziyaret için memnuniyetini ifade ederek bu gibi çalışmaları yakından takip ettiğini dile getirdi.

Uluslararası etkinliklerde oldukça büyük çaba sarf edildiğini, down sendromlu insanların geleceğe daha da umutla bakabildiğini ve engelsiz bir hayat için çalıştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar; “Devletimizin, halkımızın duyarlılığı ve sivil toplum örgütlerimizin katkısıyla yapılan faaliyetlerde, dünyaya çok önemli mesajlar veriyoruz” dedi.

Tatar, şunları kaydetti:

“KKTC’de bu gibi çalışmalara dair üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Sivil toplum örgütlerinin gösterdiği çaba da ayrıca takdire şayandır.

Devlet olarak down sendromlu insanlarımızın da bu dünyada bir yeri olduğunun bilinciyle çalışıyor ve her türlü faaliyeti destekliyoruz. Bu alanda farklı projelerde yer almak da KKTC’ye yakışan bir davranıştır. İçinde bulunduğumuz ekonomik ve siyasi hedefler arasında, bu da bir hedeftir. Halk ve devlet olarak böylesine değerli bireyleri önemsediğimizi ve kucakladığımızı ifade etmek isterim”

Tatar, federasyon başkanı ve heyetine, yaptıkları çalışmalarda başarılar diledi.

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kendilerini kabulünden dolayı teşekkür ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı ve Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz de hazır bulundu.