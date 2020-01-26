Cumhurbaşkanı'ndan, Başbakan'a, Bakanlara ve vekillere kadar öfke artıyor... "Yol Yoksa Seyrüsefer de yok" Lefkoşa eyleme hazırlanıyor...

Cumhurbaşkanı'ndan, Başbakan'a, Bakanlara ve vekillere kadar öfke artıyor... Yol Yoksa Seyrüsefer de yok.

Lefkoşa eyleme hazırlanıyor...

Yol Yoksa Seyrüsefer de yok!!! grubunda seçilmişlere karşı öfke artıyor. Birçok yurttaş gündeme Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de boykot edilmesinin konulmasını istiyor.

Geçtiğimiz hafta sosyal medya üzerinden örgütlenerek sokağa inen ve seyrüsefer ile ilgili binlerde kişinin katıldığı ilk eylemin ardından ikinci eylem için de hazırlıklar tamam.,

Geçtiğimiz hafta hükümete verilen sürenin dolmasının ardından bu kez Dereboyu’nda yapılacak eylem için

hazırlıklar tamamlandı.

27 Ocak Pazartesi günü 18.30’da Dereboyu’nda gerçekleşecek eylem için sarı balon, sarı yelek getirilmesi çağrısı da yapıldı.