Cumhuriyet Meclisi Toplandı...Seçimle İlgili AD-HOC Komite Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

Meclis Genel Kurulu’nda Başkanlık Divanı’nın “Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halk Oylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Geçici Özel (Ad-Hoc) Komite’nin gündeminin oluşturulmasına yönelik kararı oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurul'da yapılan oylamada geçici komite 26 kabul, 18 ret, 1 çekimser oy çokluğu ile onaylandı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanan Genel Kurul, başkanlığın sunuşları ile başladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın “Seçim Tarihini Belirlemek Seçim ve Halk Oylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak Ve Görüşmek Üzere Geçici Özel Komite”nin gündeminin oluşturulmasına yönelik kararı okundu.

ÖZYİĞİT: “MECLİS İŞLEVİNİ BİTİRDİ, HALKIN ÖNÜNE ÇIKMAK EN DOĞRUSU”

Karara yönelik söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin “aynı teraneye devam ettiğini” ifade ederek, bu konudaki inadı anlamadığını söyledi. Hep beraber uzlaşı bulmak yerine inat ve ısrarla “bizim değdiğimiz olur” dendiğini ifade eden Özyiğit, uzlaşı çağrısında bulundu.

Yasaların, tüzüklerin görmezden gelindiği eleştirisinde bulunan Özyiğit, Meclis’in işlevini bitirdiğini, o yüzden halkın önüne çıkmanın en doğrusu olacağını kaydetti. Özyiğit, demokrasinin yasaların tüzüklerin ayaklar altına alındığını ifade ederek, önerilerin geri çekilip uzlaşı bulunmasını istedi.

ÖZERSAY: “OCAK 2022’YE SICAK BAKIYORUZ… GEÇİCİ KOMİTE YASALARA AYKIRI”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, hükümetin “metazori” ilerlemeye devam ettiğini belirterek, seçim tarihi belirleme çalışmalarının sürdüğünü anlattı ve gayriresmi istişarelerle Ocak 2022 tarihinin öne çıktığını kaydetti. Ancak bu konuda bir ilerleme sağlanamadığını yanıtlar alamadıklarını anlatan Özersay, Ocak 2022’ye sıcak baktıklarını söyledi, ancak geçici komitenin yasalara aykırı olduğu konusundaki görüşlerinin değişmediğini kaydetti.

ERHÜRMAN: “YAŞANANLAR KABAK TADI VERDİ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, yaşananların “kabak tadı” verdiğini ifade ederek, hükümet programında seçim için Ekim tarihinin yer aldığını ve o tarihin belirlenip bu işin bitmesinin en doğrusu olacağını, fakat işlerin buraya kadar geldiğini söyledi.

Erhürman, normalin bu olduğunu ancak Meclisin çalışmaz duruma getirildiğini, çünkü seçim tarihi ve yasa konusunda tek taraflı adım atılmak istendiğini ifade ederek, bunun normal olup olmadığını sordu, UBP’ye yönelik kurultay eleştirisinde bulundu.

Bu yaşananların ülke tarihinde görülmediğini ifade eden Erhürman, yaşananları “maskaralık” olarak niteledi, muhalefetin “yok” hükmünde sayılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Erhürman, gidişatın son derece karanlık olduğunu ve sorumlusunun da UBP olacağını ifade etti.

ARIKLI: “OCAKTA SEÇİM İÇİN MUHALEFETLE ANLAŞMAYI AMAÇLIYORUZ”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümeti kurarken seçim tarihini Ekim olarak belirlediklerini ancak ortaklarının kurultay hassasiyetini değerlendirdiklerini ve Ocak ayında bir seçimle muhalefet ile anlaşmayı amaçladıklarını sıcak baktıklarını söyledi.

BEROVA: “NİHAİ KARAR MECLİS GENEL KURULU’NUN”

UBP adına kürsüye çıkan Girne Milletvekili Özdemir Berova da, grup başkan vekili olarak söz aldığını, muhalefetin “kara senaryolar” yarattığını ve kötü algı yaratmaya çalıştığını söyledi.

Berova, seçim tarihini belirleme ve oy verme yetkisine sahip olanın yüce Meclis olduğunu, nihai kararı komitenin değil Genel Kurul’un, milletvekillerinin vereceğini kaydetti.

“Önce ülke” dediklerini vurgulayan Berova, UBP’nin “tek başına iktidar” olacağını söylemesi üzerine milletvekilleri arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

ÖZYİĞİT

Bunun üzerine ikinci kez söz alan TDP Genel Başkanı Özyiğit, UBP’yi tavrından dolayı eleştirdi, ara seçim için tavır belirlenmemesi konusunda yapılanların doğru olmadığını söyledi.

Özyiğit, önce demokrasinin sindirilmesi gerektiğini ifade etti, Anayasanın iyi okunmasını tavsiye etti.

ÖZERSAY

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, Berova’yı dikkatle dinlediğini ancak buranın parti meclisi veya miting alanı olmadığını ifade ederek, konuşmaya alkış gelmesini eleştirdi, Meclis Başkanı’na da bunun yaşanmaması için talepte bulundu.

Özersay, bunu doğru bulmadıklarını, yakışıksız olduğunu ifade ederek, kara propaganda yaptıkları eleştirisine de katılmadığını, ülkede doğrunun yapılmasını istemelerinin kara propaganda olmadığını söyledi.

ERHÜRMAN: “MECLİS TARİHİNE KARA LEKE”

Tekrar söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, “konuştukça batan bir yaklaşımla” karşı karşıya olduklarını ifade ederek, ciddiyet gerektiğini, Meclis’in şu anda ara seçim konusunda Anayasa’yı ihlal ettiğini söyledi.

Erhürman, hükümetin “yalana dayalı propaganda” yaptığını ifade ederek, “devlet devlet” diyenlerin yasaları, anayasayı ihlal ettiğini kaydetti ve eleştirilerde bulundu, buna izin verip ortak olmayacaklarını belirtti.

Komitenin oylamasının tüm bu yaşananlara rağmen yapılmasının sorgulanması ve doğuracağı sonuçların iyi düşünülmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, 27’nin “parçası” durumunda olan bağımsız milletvekillerinin de oylamaya katılacağını, tercihlerine saygılı olduğunu söyledi.

Erhürman, buradan çıkacak kararın Meclis tarihine “kara leke” olarak yazılacağını kaydetti, meclisin pas pas edilmemesi için bundan geri dönülmesini istedi, geçit vermeyeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından oylama yapıldı ve geçici komite 26 kabul, 18 ret, 1 çekimser oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel kurulun gündeminde; “Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”, “Küçükler ve Mahcurlar Vesayet (Değişiklik) Yasa Önerisi” ve “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi” bulunuyor.