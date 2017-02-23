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Daha 12 yaşındaydı...

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Daha 12 yaşındaydı...
Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ercan İbrahimoğlu'nun 12 yaşındaki oğlu Can bu sabah hayatını kaybetti...

Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ercan İbrahimoğlu'nun 12 yaşındaki oğlu Can bu sabah hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören Can, hayata gözlerini yumdu.

Can İbrahimoglu'nun cenazesi yarın öğlen İsmail Safa camisinde İsmail Safa Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa kabristanlığında toprağa verilecek.

Detay Gazetesi  olarak İbrahimoğlu ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz…

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Kaynak: Kıbrıs Time

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