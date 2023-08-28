DAÜ BİR-SEN: Başarısızlığın faturası çalışana kesildi! Süreç mahkemeye taşınacak!

"Yönetsel Hizmetler Personelinin Kadro ve Çalışma Tüzüğü değişiklik önergesi Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. Bu çalışmadan sendikamız DAÜ BİR-SEN kesinlikle haberdar değildir ve onayımız da yoktur."

Başarısızlığın faturası çalışana kesildi!

Değerli mesai arkadaşlarımız,

2023 yılı bütçesinde 700 milyon TL’den fazla açık bulunan DAÜ’de bütçe açığının esas sorumluları olan Rektör ve VYK bu başarısızlıklarının faturasını çalışana kesmiştir. Kapalı kapılar arkasında gizlice yetkili sendikanın görüşlerinin de yer aldığı, Yönetsel Hizmetler Personelinin Kadro ve Çalışma Tüzüğü değişiklik önergesi Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. Bu çalışmadan sendikamız DAÜ BİR-SEN kesinlikle haberdar değildir ve onayımız da yoktur. Bu değişiklik Resmi Gazetede yayımlandığı anda gerekli tüm yasal süreçler başlatılacaktır.

Yapılan bu tüzük değişikliği önergesi ile çalışanlar mağduriyetler yaşayacaktır. Tüzükte yapılan değişiklikleri özetleyecek olursak:

• Genel Sekreter Yardımcılığı pozisyonu tamamen ortadan kaldırılmıştır,

• Bazı Müdürlükler Şube veya Birim olmuştur,

• Müdürlükler altında bulanan birçok Şube Amirliği, Birime dönüştürülmüştür,

• Bütçe açığı sebep gösterilerek 4 yıl süre ile 13’üncü Maaş İkramiyeleri ödenmeyecektir,

• Bütçe açığı sebep gösterilerek 4 yıl süre ile Hayat Pahalılığı ödeneklerimiz 6 ay geciktirilerek ödenecektir.

Yönetsel, işçi ve özellikle İç Hizmetler Döner Sermaye’de çalışanların maaşları göz önüne alındığında 13. Maaş İkramiyesi ve hayat pahalılığının ertelenerek uygulanması kabul edilemez bir mağduriyet yaratacaktır. Hayat pahalılığının maaş artışı değil de enflasyon karşısında alım gücümüzü düzenlediğini düşünürsek zaten düşük olan alım gücümüz daha da düşecek yani daha da fakirleşeceğiz.

Referandum süresince türlü yalanlarla sendikamızı suçlayanların, bugün bu tüzük değişikliğinin hazırlanma aşamasında bilgi sahibi oldukları halde sessiz kalıp susarak bu işe ortak olduklarını ve onayladıklarını görüyoruz. Bu ortaklığı anlamak aslında çok da zor olmasa gerek çünkü tüzük değişikliği ile tek mağduriyet yaşamayacak olan en dikkat çekici kesim Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitüler ve REKTÖRLÜK İDARE AMİRLİKLERİDİR. Yetkili sendika başkanı ve genel sekreterinin bu Rektörlük zamanında vekaleten idare amiri olduklarını tüm çalışanlara hatırlatırız. Yapılmak istenen bu tüzük değişikliği Rektörlük ve VYK tarafından adamına göre hazırlanmış olup emekçi düşmanı zihniyetlerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yetkili sendika olan persen çalışanların onayı olmadan çalışanların haklarını kapı arkasında SATMIŞTIR.

Bugünlere gelinmesinde hiçbir suçu olmayan çalışan, beceriksiz yöneticilerin başarısızlıkları yüzünden mağdur edilmiştir. Sendikamız, bu tüzük değişikliği resmi gazetede yayımlandığı anda gerekli tüm yasal işlemleri başlatacak ve yapacaktır.

Saygılarımızla,

DAÜ BİR-SEN

28-08-2023