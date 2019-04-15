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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

DAÜ BİR-SEN de Buğu Sümen Cohar ve Ali Akın Eş Başkan olarak seçildi

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DAÜ BİR-SEN'in 6. olağan genel kurulunun ardından bugün gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımı şu şekilde yapılmıştır.
DAÜ BİR-SEN de Buğu Sümen Cohar ve Ali Akın Eş Başkan olarak seçildi

DAÜ BİR-SEN'in 6. olağan genel kurulunun ardından bugün gerçekleştirilen toplantıda görev dağılımı şu şekilde yapılmıştır.

Buğu Sümen Cohar - Eş Başkan
Ali Akın - Eş Başkan
Ercan Ercanlar - Genel Sekreter
Zalhe Oza - Mali Sekreter
Tuncay Mizan - Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri
Hüseyin Zorba - Genel Sekreter Yardımcısı
Onur İstizllozlu - Mali Sekreter Yardımcısı
Hasan Karagil - Eğitim ve Örgütlenme Sekreter Yardımcısı
Hasan Özbaflı - Eğitim ve Örgütlenme Sekreter Yardımcısı
Zühal Kırımlı - Faal üye
Asım Zorba - Faal üye
Oğuzhan Erdönmez - Faal üye
Ufuk Yücetürk - Faal üye
Erdinç Metni - Faal üye
Sevgi Kırıkkale - Faal üye
Murat Çoban - Faal üye
Salih Erel - Faal üye
Halide Karahasan - Faal üye
Mehmetali Uluçağ - Faal üye

Disiplin ve Denetleme Kurulu üyelerimiz:
Hüseyin Ünsal Yetiner - Başkan
Emine Ertoprak - Üye
Ceylan Karataş - Üye

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