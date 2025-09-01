DAÜ Öğrencilerinden oluşan 'Ashina' takımı TEKNOFEST 2025 finallerinde...

ASHINA TEKNOFEST Takımı, 17 – 21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan finallerde DAÜ’yü başarıyla temsil edecek.

Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST Uçan Araba Simülasyon Yarışması’nda birincilik ödülünü elde eden ASHINA takımı, bu yıl 52 ana kategoride düzenlenen ve TEKNOFEST’in en kapsamlı kategorilerinden biri olan Hava Savunma Sistemleri Yarışması’nda yer aldı. DAÜ Bilişim Sistemleri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Furkan Batı kaptanlığında mücadele eden takımda; DAÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Cemre Yeşil, DAÜ Yazılım Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi olan Alper Önder ve DAÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Doğan Efe Çiğdem yer alıyor.

Proje Hakkında

ASHINA takımının geliştirdiği proje, otonom çalışan ve hedef algılama özelliğine sahip bir Hava Savunma Sistemidir. Geliştirilen sistem, ülke güvenliğini sağlamak için önemli bir rol üstlenmekte olup, gelecekte drone gibi hava hedeflerine karşı kullanılabilecek özelliklere sahiptir.

“Üstün Başarılar Diliyorum”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz öğrencilerinden oluşan ASHINA takımının uluslararası öneme sahip bir organizasyonda yer alması bizler için gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin hem üniversitemizi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Takımımıza İstanbul’da gerçekleşecek finallerde üstün başarılar diliyor, bu süreçte emeği geçen tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.