  • BIST 11268.74
  • Altın 4594.354
  • Dolar 41.109
  • Euro 48.1787
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

DAÜ Öğrencilerinden oluşan 'Ashina' takımı TEKNOFEST 2025 finallerinde...

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrencilerinden oluşan ASHINA TEKNOFEST Takımı, ASELSAN paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST 2025 Hava Savunma Sistemleri Yarışması’nda binlerce takım arasından seçilerek finale kaldı.
DAÜ Öğrencilerinden oluşan 'Ashina' takımı TEKNOFEST 2025 finallerinde...

ASHINA TEKNOFEST Takımı, 17 – 21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan finallerde DAÜ’yü başarıyla temsil edecek.

Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST Uçan Araba Simülasyon Yarışması’nda birincilik ödülünü elde eden ASHINA takımı, bu yıl 52 ana kategoride düzenlenen ve TEKNOFEST’in en kapsamlı kategorilerinden biri olan Hava Savunma Sistemleri Yarışması’nda yer aldı. DAÜ Bilişim Sistemleri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Furkan Batı kaptanlığında mücadele eden takımda; DAÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Cemre Yeşil, DAÜ Yazılım Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi olan Alper Önder ve DAÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Doğan Efe Çiğdem yer alıyor. 

Proje Hakkında

ASHINA takımının geliştirdiği proje, otonom çalışan ve hedef algılama özelliğine sahip bir Hava Savunma Sistemidir. Geliştirilen sistem, ülke güvenliğini sağlamak için önemli bir rol üstlenmekte olup, gelecekte drone gibi hava hedeflerine karşı kullanılabilecek özelliklere sahiptir.

 “Üstün Başarılar Diliyorum”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Üniversitemiz öğrencilerinden oluşan ASHINA takımının uluslararası öneme sahip bir organizasyonda yer alması bizler için gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizin hem üniversitemizi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tamdır. Takımımıza İstanbul’da gerçekleşecek finallerde üstün başarılar diliyor, bu süreçte emeği geçen tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ’de arkeoloji ve sanat tarihiyle ilgili lisans eğitimi verilecek14 Ağustos 2025 Perşembe 13:43
  • DAÜ ile İskele Mimoza Inner Wheel Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı13 Ağustos 2025 Çarşamba 13:06
  • DAÜ Rektörü Kılıç'tan 8 Ağustos Erenköy mesajı...07 Ağustos 2025 Perşembe 15:41
  • DAÜ’den yatay geçişte burs fırsatı06 Ağustos 2025 Çarşamba 16:33
  • DAÜ’den KKTC ve TC uyruklu öğrencilere yönelik yatay geçişte burs fırsatı...06 Ağustos 2025 Çarşamba 13:07
  • DAÜ organizasyonu ile SOS Çocuk Köyü'nün resim sergisi gerçekleşti05 Ağustos 2025 Salı 15:34
  • DAÜ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğrenci kabulüne başlıyor04 Ağustos 2025 Pazartesi 16:21
  • DAÜ-Warwick İş Birliğiyle Yetişti, Diplomasını İngiltere’de Aldı04 Ağustos 2025 Pazartesi 16:04
  • DAÜ-SEN'den siyasi partilere ziyaret: Sürdürülebilir yükseköğretim raporu sunuldu01 Ağustos 2025 Cuma 12:14
  • DAÜ Rektörü prof. Dr. Hasan Kılıç’tan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı31 Temmuz 2025 Perşembe 17:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti