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DAÜ PER-SEN, yetkili sendikanın belirlenmesi için seçim istedi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ PER-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın (DAÜ BİR-SEN) yetki süresinin dolduğunu, DAÜde yetkili sendikanın tekrar belirlenmesi için seçime gidilmesi gerektiğini savundu.
DAÜ PER-SEN, yetkili sendikanın belirlenmesi için seçim istedi

DAÜ PER-SEN, toplu iş sözleşmesinin iptali ile ilgili herhangi bir taleplerinin olmadığını, toplu iş sözleşmesiyle kazanılmış hakların devam ettiğini bu konudaki iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu.

DAÜ-PER’sen açıklamasında, “Seçim sandığından kaçmayı alışkanlık haline getiren ve yetki süresi dolmasına rağmen hala korku dağları ile anlamsız ve manasız açıklama yapan DAÜ BİR-SEN’i öncelikle kınarız.” denildi.

Açıklamada, DAÜ PER-SEN’in  neden yetki talebinde bulunduğu  maddeler halinde sıralanarak, DAÜ BİR-SEN’in yetkili sendika süresinin 31Mayıs 2019’ da dolduğu  kaydedildi.

Açıklamada, “2. 42/96 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası Madde7, Madde 9 ve Madde 12.4 (Yetkili sendikanın saptanmasında yetki talebinde bulunulduğu tarihte ilgili iş yerinde TİS varsa, TİS kapsamında olanlar esas alınır.) Bu madde de açıkça düzenlenmektedir ki, bir iş yerinde TİS olması yetki talep etmeye engel değildir.”denildi.

Açıklamada, toplu iş sözleşmesinin tadil  edilmesi gerektiğine yer verilerek, İç Hizmetler Döner Sermaye personelinin kadrolanmasının engellenmekte olduğu iddia edildi.

Yapılan  toplu iş sözleşmesiyle tüm çalışanların maaşlarının budanmasının  kadrolu personelin katsayılarının kaldırılmasının ve  Döner Sermaye personelinin maaşlarının  asgari ücretin altına düşecek şekilde düzenlenmesinin  büyük bir  mağduriyet yarattığı  öne sürüldü.

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