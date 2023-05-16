Davutoğlu: YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim

Ahmet Davutoğlu, sandık bilgilerinin YSK sistemine yanlış girildiği ve kaydırma yapıldığı iddiaları hakkında "Çok vahim. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sandık bilgilerinin YSK sistemine yanlış girildiği ve kaydırma yapıldığı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

Davutoğlu şunları kaydetti: "YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim. Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli. Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez!"

Öte yandan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da yaptığı paylaşımda “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır” ifadelerini kullandı.