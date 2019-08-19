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Davutoğlu’dan kayyum kararına sert tepki

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Türkiye eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır, Mardin ve Van Belediye Başkanları’nın görevden alınmasına ilişkin, “Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir” değerlendirmesinde bulundu.
Davutoğlu’dan kayyum kararına sert tepki

Türkiye İçişleri Bakanlığı, HDP’li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarını görevlerinden uzaklaştırarak yerlerine bu kentlerin valilerini atadı.

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları’nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir” dedi.

Davutoğlu twit dizisinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır.

Esas olan seçme ve seçilme hakkıdır. Bu karar, toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabilir. Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir.”

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