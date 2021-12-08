  • BIST 1.993,09
  • Altın 779.22801
  • Dolar 13.6656
  • Euro 15.4193
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Değirmenlik Belediyesi, yangın ve kazaya karşı sigortalandı

» »
Değirmenlik Belediyesi, yangın ve kazaya karşı sigortalandı.
Değirmenlik Belediyesi, yangın ve kazaya karşı sigortalandı

Değirmenlik Belediyesi, yangın ve kazaya karşı sigortalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılan “Değirmenlik Belediyesi’ne ait Değerlerin Korunması Amacı ile Yangın ve Kaza Sigortası ile Third-Part ve Kasko Sigorta Hizmeti Alınması Hakkında 31 Aralık 2021 – 31 Aralık Devresi İçin Sigortalanması İhalesi”ni kazanan Türk Sigorta Ltd. ile imzalar atıldı.

Sigorta sözleşmesi bugün Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Türk Sigorta Ltd. Genel Müdürü Mustafa Biçercioğlu tarafından imzalandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail polisi, Filistinli çocuğu okulunda gözaltına alındı08 Aralık 2021 Çarşamba 12:49
  • Bakan Atun açıkladı elektriğin üretim maliyeti 2 TL'nin üzerinde08 Aralık 2021 Çarşamba 12:32
  • Yeniboğaziçi Belediyesi’nden Toprak Ana Günü Etkinliği08 Aralık 2021 Çarşamba 12:27
  • Sigara ve tütüne zam geldi08 Aralık 2021 Çarşamba 12:25
  • Özersay: Sanayicinin dün de yanındaydık, yarın da yanında olacağız08 Aralık 2021 Çarşamba 12:24
  • Arıklı UBP'ye seslendi: 3 yıldır hükümettesiniz. Ne yapmak istediniz de yapamadınız!08 Aralık 2021 Çarşamba 12:19
  • Covid-19'dan İki Kişi Daha Hayatını Kaybetti08 Aralık 2021 Çarşamba 11:24
  • Ercan Havalimanı’nda pistte hasar oluştu08 Aralık 2021 Çarşamba 11:09
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanacak08 Aralık 2021 Çarşamba 10:46
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?08 Aralık 2021 Çarşamba 10:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti