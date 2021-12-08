Değirmenlik Belediyesi, yangın ve kazaya karşı sigortalandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılan “Değirmenlik Belediyesi’ne ait Değerlerin Korunması Amacı ile Yangın ve Kaza Sigortası ile Third-Part ve Kasko Sigorta Hizmeti Alınması Hakkında 31 Aralık 2021 – 31 Aralık Devresi İçin Sigortalanması İhalesi”ni kazanan Türk Sigorta Ltd. ile imzalar atıldı.
Sigorta sözleşmesi bugün Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Türk Sigorta Ltd. Genel Müdürü Mustafa Biçercioğlu tarafından imzalandı.
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