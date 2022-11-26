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Demans ve Alzheimer için etkili… Araştırmacılar “günde iki fincan çay” diyor

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ABD'li araştırmacılar, çay, domates ve yeşil yapraklı sebzeler de dahil olmak üzere antioksidan flavonoller açısından zengin besinleri daha fazla tüketen kişilerin hafıza kaybı ile ilgili daha az sorun yaşadıklarını ortaya çıkardı.
Demans ve Alzheimer için etkili… Araştırmacılar “günde iki fincan çay” diyor

Yaşlanmayla beraber ortaya çıkan hafıza ve bilişsel sorunların önüne geçmek aslında düşünüldüğü kadar zor olmayabilir. Son olarak bilim insanlarının sık sık nedenlerini ve tedavi yöntemlerini aradığı demans, Alzheimer gibi hastalıklar için beslenmenin önemini ortaya çıkaran yeni bir araştırma daha yayınlandı.

Araştırmaya göre; çay içmek gibi basit bir alışkanlık bile, ileride hafıza ile ilgili yaşanacak sorunların önüne geçmede etkili olabilir.

Çalışmanın yazarı, Chicago’daki Rush Üniversitesi Tıp Merkezi’nden Thomas Holland, “Çalışmamızın belirli diyet seçimleri yapmanın daha yavaş bir bilişsel gerilemeyi sağlayabileceğini göstermesi heyecan verici” dedi. Holland daha fazla meyve, sebze yemek ve çay içmek gibi basit bir rutinin, insanların beyin sağlığını korumada son derece önemli olduğunu belirtti.

YEDİ YIL BOYUNCA İZLEDİLER

Amerikan Nöroloji Akademisi tarafından çevrimiçi olarak yayınlanan çalışmaya, yaklaşık yedi yıl boyunca takip edilen ve demans tanısı olmayan, ortalama 81 yaşındaki 961 kişi katıldı. Araştırmaya katılan kişiler, her yıl belirli yiyecekleri ne sıklıkta tükettiklerine dair bir anket doldurdular, ayrıca bilişsel ve hafıza testlerinden geçtiler.

Katılımcıların kelimeleri, sayıları hatırlamaları ve doğru sıraya koymaları istendi. Araştırmacılar ayrıca ne kadar eğitim aldıkları, okuma ya da oyun oynama gibi zihni meşgul edecek etkinliklere ne kadar zaman ayırdıklarını da kaydettiler.

GÜNDE İKİ FİNCAN ÇAY

Araştırmanın odaklandığı flavonoller ise bitki pigmentlerinde bulunan ve sağlık üzerinde faydalı etkileri olduğu bilinen bir grup fitokimyasal olan flavonoid. Bir fincan yeşillik, yaklaşık iki fincan siyah çayın da sahip olduğu 15 mg flavonol içerir.

Araştırmada da günlük en yüksek ve en düşük flavonol alımlarına odaklanıldı. Yaş, cinsiyet ve sigara gibi hafızayı olumsuz yönde etkileyebilecek diğer faktörler de hesaplandıktan sonra en yüksek flavonol alımına sahip kişilerin bilişsel yeteneklerinin daha iyi durumda olduğu gözlemlendi.

BESLENME BİÇİMİ BEYİN SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Birleşik Krallık’ın en büyük demans araştırması fon sağlayıcısı olan Alzheimer’s Research’ten Dr Sara Imarisio şunları söyledi: “Beslenmemiz beyin sağlığımızı etkileyebilecek faktörlerden sadece biri ve araştırmacılar hala flavonoller gibi belirli diyet bileşenlerinin hafızamızı ne ölçüde etkilediğini belirlemeye çalışıyorlar.”

Imarisio, aynı zamanda diğer etkili faktörleri dışlamanın zor olduğunu da belirtirken katılımcıların daha önceki yıllardaki yaşam tarzlarının bilişsel gerileme risklerini de etkilemiş olabileceğini de sözlerine ekledi:

“Bilişsel gerileme riskini azaltmanın bir yolu olarak dengeli bir diyete işaret eden çok sayıda kanıt var. Meyve ve sebzeler açısından zengin bir diyet, bol egzersiz yapmak ve sigara içmemek, kalp sağlığına katkıda bulunurken beynimizi de bilişsel hastalıklardan korumaya yardımcı olur.”

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