Denktaş’tan ‘PCR testi’ bilmecesi: Sağlıkçılar için bir soru

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş, Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında duyurduğu kararı eleştirdi.

Bakanlar Kurulu’nun ‘PCR testi şartlı’ Güney Kıbrıs’a giriş-çıkış kararını hedef alan Denktaş, sağlıkçılara seslenerek ‘72 saat’ ile ilgili sorular sordu.

Denktaş’ın paylaşımı şu şekilde:

“Sağlıkçılar için bir soru… PCR testi yapıldıktan sonra 72 saat boyunca bu virüs insana bulaşmıyor mu?

PCR testi yaptırarak Güneye’ geçecek olan kişi KKTC’ye bir hafta sonra dönecekse bu kez Güney’de PCR testi mi yaptıracak?

Bu test sadece 1. geçişte istenip sonrakilerde istenmeyecekse ilk geçişte neden istiyoruz?

Alınmış olan bu kararlara biri mantık çerçevesinde cevap versin lütfen...”