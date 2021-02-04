Devlet Fotoğraf Yarışması'na eser kabulü ve sergileme tarihi ertelenecek

Kültür Dairesi, XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması’na son eser kabul tarihi ve sergi tarihlerini pandeminin seyrine göre yeniden belirleyecek
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi, XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne eser alımına 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayarak, son eser kabul tarihinin 5 Şubat 2021 olacağını duyurmuştu. Ancak 27 Ocak 2021 tarihinden başlayarak alınan kısmi kapanma kararı nedeniyle Kültür Dairesi yeni bir açıklama yaparak, Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne son eser alım tarihi ile sergi tarihlerini, pandeminin seyri doğrultusunda yeniden belirleyip açıklayacağını bildirdi.
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