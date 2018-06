DEVLET MEMURLARI

Devlet memurları kaça ayrılır diye bir düşündüm..

Gerçek memurlar. (iyi niyetli memurlar ayırım yapmayan. Ammeden tayinli memurlar)

İş bitirici memurlar (Müdür,amir ve Bakanlara yakın olan memurlar.)

Partizan olup üçlü kararname tayini için sıraya giren memurlar

Hiç hükümete gelmediği için partisi bilinip ezilen memurlar.

Arka bahçeden bir şekilde girip torba morba kadro ile çalışan asil memurlar

Partizanca Anayasaya ve yasalara aykırı alınıp sürüm sürüm süründürülen memurlar.

Göç yasası ile alınıp ezilen memurlar.

Uzayıp giden bir liste yapılabilir.Sonuçta varılacak yeri da siyasiler belirlemiş.Madem özel sektörde çalışanlar eziliyor bu rahat içindeki memurların en kötü seviyesine dahi onları kavuşturamıyoruz.Bu memurların da canına ot tıkayalım.Önce maaşlarını budadık bir da buna sosyal haklarını ekleyelim memleket sermayeye tam teslim olsun..

Bir memur arkadaşım da yaşadıklarını şöyle değerlendiriyor..

‘’Yaz mübaşır:

Uzun uzun yıllarda kamuda gördüklerim:

Son yıllarda gördüklerim, sabahleyin gelip parmak basıp ortadan kaybolanlar, saat 11 de işe gelip 2 saat görünüp bu 2 saat boyunca kalem oturtmayanlar, sürekli dış görevde bulunanlar v.s

Arkasına amcasını , dayısını alan 3 günlük memurların asil memurlardan usta, müdür havalarında afra tafra yaratanlar.

Devlete arka kapıdan girip yürü ya kulum misali..

Vasıflı-vasıfsız bakılmazsızın makam yaratıp bir yerlere baş yapmalar v.s v.s v.s..

Yaz mübaşır:

Bu insanlar niye verimsiz?Sorunun kökü araştırıldı mı,?

Herkes hak ettiği terfiyi alabildi mi?

Herkes oturduğu yerin hakkını veriyor mu?

Herkeste neden bir boşvermişlik var?

Herkes neden devlet dairelerinde iş-üremez çıkmazında?

v.sv.sv.s....

Yani uzun lafın kısası,

üzüm üzüme baka baka karar mı desem,

eşşeğe yarış atı değerinde paha biçerler mi desem,

Söyleycek çok, dinleycek yok,

Memur iş yapmaz, memur verimsizdir zihniyetı çok. Lakin sebep-sonuç ilişkisi araştıran yok.....

Yazma mübaşir yazma!!!!!

parmakların yorulmasın, nasılsa sonra herşey çöpe, sil baştan yeniden yaşanır her dönem ...’’

Demek içte da olsak dıştan da baksak farklı değilmiş..

Yürü ya kulum…