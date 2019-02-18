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Devlet Piyangosu çekildi: şanslı numara “38770”

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Devlet Piyangosu’nun 18 Şubat 2019 çekilişinde 600.000TL'lik büyük ikramiye, 38770 numaralı bilete isabet etti.Kaynak: Devlet Piyangosu çekildi: şanslı numara “38770”
Devlet Piyangosu çekildi: şanslı numara “38770”

Devlet Piyangosu’nun 18 Şubat 2019 çekilişinde 600.000TL'lik büyük ikramiye, 38770 numaralı bilete isabet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Şubat 2019 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin web sayfasında yaptığı açıklamada, çekilişte 600.000TL'lik büyük ikramiye Güzelyurt bayisi Safiye Kolcu tarafından satılan 38770 numaralı bilete isabet ettiği belirtildi.

Piyangolar Birimi, 28 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte 300 bin TL’lik büyük ikramiye çekilişinin yapılacağını, bilet fiyatının 20 TL olarak yarından itibaren satışa sunulacağını duyurdu.

Piyangolar Birimi, “Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız” ifadelerini kullandı.

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