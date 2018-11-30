Dikkat elektrik kesintisi

Kıb-Tekten yapılan açıklamada bazı şehir ve bölgelerde elektrik kesintisi olacagını duyurdu

Kıb-Tek'in elektrik kesintisi olacağını duyurduğu şehir ve bölgeler şu şekilde:

ARIZALI KESİNTİ (İSKELE İLÇESİ)

30 Kasım 2018 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle saat 10:30’dan yaklaşık saat 13:30 kadar; Topcuköyün bir bölümünün elektrik enerjisi kesik olacaktır. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

ARIZALI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

30 Kasım 2018 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 10:50’den yaklaşık saat 11:40 kadar; Tuzla'da Onlar 2 Sitesi bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacaktır. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

ARIZALI KESİNTİ (MAGUSA İLÇESİ)

30 Kasım 2018 Cuma günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle saat 10:50’den yaklaşık saat 11:30 kadar; DAÜ karşısı

Esmerim ve Bahriyeli sokaklarının elektrik enerjisi kesik olacaktır. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

ARIZALI KESİNTİ (LEFKE İLÇESİ)

30 Kasım 2018 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle saat 09:40’dan yaklaşık saat 11:40 kadar; Karşıyaka ve Gazi lisesi bölgesinin elektrik enerjisi kesik olacaktır. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

ARIZALI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

30 Kasım 2018 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle saat 09:30’dan yaklaşık saat 13:30 kadar; Değirmenlik Bahçelievler bölgenin elektrik enerjisi kesik olacaktır. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.

ARIZALI KESİNTİ (GİRNE İLÇESİ)

30 Kasım 2018 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle saat 09:20’den yaklaşık saat 11:30 kadar; Lapta Dağ Kısımları, Lapta Telefon Santrali'nin Dağ Yönü, Lapta Sağlık Ocağı Bölgesi, Başpınar Bölgesi, Lapita Hotel Bölgesi, Lapta'nın Batısı ve Batı Sahili, Sempati Tatil Köyü Bölgesi, Lapta Mezarlığı Bölgesi, Santa Fe Siteleri Bölgesi, Simena Hotel Bölgesi ve Su Pompaları kadar olan bölgenin elektrik enerjisi kesik olacaktır. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur.Saat 10.45 itibariyle bölgeye elektrik verilmiştir.

ARIZALI KESİNTİ (MAĞUSA İLÇESİ)

30 Kasım 2018 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle 05:33’den itibaren İncirli, Köprü, Çayönü, Düzce Köyleri ve civarına elektrik verilemiyor. Arızanın tespiti ve tamiri için çalışma başlatılmıştır. Saat 07:30 itibariyle İncirli ve Düzce Köyleri dışında kalan bölgelere yeniden elektrik verilmiştir. Saat 09:29'dan itibaren tüm bölgeye yeniden elektri kverilmiştir.