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Diyarbakır Emniyeti'nde ‘işkence’ fotoğrafları

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Diyarbakır Emniyeti'nde ‘işkence’ fotoğrafları
Diyarbakır Emniyeti'nde ‘işkence’ fotoğrafları

MHP'li vekilin danışmanı Emre Soylu’ya ait twitter hesabından, Bağlar ilçesinde bir polisin ölümüne neden olduğu iddia edilen M.E.C.’ye ait işkence fotoğrafı "Hain, emniyetin şefkatli kollarında” notuyla paylaşıldı. Sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de fotoğrafları olan Soylu’nun “Kahraman #Polis memurumuz #AtakanArslan’ı şehit eden it muhammet emir cura isimli hain #Diyarbakır Emniyet’in şefkatli kollarında.” paylaşımı büyük tepki çekti.

İŞKENCE FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

MA'nın haberine göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan M.E.C.’ye ait işkence fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Klavuz’un danışmanı Emre Soylu’ya ait bir twitter hesabından M.E.C.’ye ait iki fotoğraf paylaşıldı.

İŞKENCEYE İLİŞKİN GÖRÜNTÜ DE PAYLAŞILDI

Birinci fotoğrafta M.E.C., gözaltına alındıktan sonra, polis aracında iki polis arasında otururken görüntüleniyor. İkinci fotoğrafta ise M.E.C., bir odada yüzükoyun yere yatırılmış ve üzerindeki kıyafetlerinin olmadığı görülüyor. Fotoğraf kadrajında polis jopunun da olduğu görülürken, odada sadece ayakları görünen 3 kişi bulunuyor. Bu üç kişiden birinin M.E.C.’nin sırtına bastığı da görüntüde yer alıyor.

İşkenceye ilişkin video da paylaşıldı ancak daha sonra video silindi.

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