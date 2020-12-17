Doğa Koleji Direktörü Orhan Süslü: “Tüm Tedbirlerimizi En Üst Seviyede Aldık’’

Bilindiği üzere 19 Mayıs TMK’da bir öğretmenin Covid testinin pozitif çıkması krize yol açtı. Çok sayıda temaslı ve stresli bir gün geçti. Aynı zamanda Öğretmenin iki çocuğu Girne Doğa Koleji öğrencisiydi.

Sağlık Bakanlığı covid pozitif çıkan öğretmenin temaslısı olan çocukları konusunda Doğa Kolejine bilgi vermekte gecikmiş olmasına rağmen Covid sonucunu öğrenen anne 16 Aralık 2020 gece 02.40’ta Girne Doğa Koleji Müdürü İbrahim Ceylanı aradı. İbrahim Ceylan haberi alır almaz Kıbrıs Doğa Okulları direktörü Orhan Süslü’yü arayarak bilgi vermesiyle kaosun önüne geçildi.

Sabaha karşı harekete geçen Doğa Koleji Yönetimi gün ağarmadan annesiyle temaslı olan test sonuçları belli olmayan iki kardeşin temaslı olduğu öğretmen ve öğrencileri tespit etti. Sabah erken saatlerde temaslılar okula girmeden hastanenin yolunu tutup test oldular ve izole oldular.

İzole olan öğretmenlerin ve aynı sınıftaki öğrencilerin test sonuçları negatif çıkmış olup tüm öğretmen ve öğrenciler izole edilmişlerdir.

Sağlık Bakanlığı ise 16 Aralık akşam 21:00 sıralarında okulu arayarak bilgi verdi. Ancak bizler tedbirimizi neredeyse 18 saat önce almış durumdaydık.

Doğa Koleji tüm önlemleri çoktan alıp kaosu sakin şekilde göğüslemiştir.

Doğa Koleji yönetiminin şeffaf ve duyarlı adımları veliler tarafından takdirle karşılandı. Şimdi soruyoruz Doğa Koleji yönetimi hızlı davranıp gece yarısı bu önlemleri almasaydı temaslı olanlar okula gelip sağlık bakanlığını beklenseydi neler olurdu acaba?

Çıkacak kaosu düşünebiliyor musunuz?

İki kardeş öğrencinin test sonuçları ancak dün gece çıkabildi. Öğrencilerden biri negatif diğeri ise pozitif… Neyse ki öğrencinin hiçbir semptomu yok.

Okullarda çıkan vakaların yarısı sağlık bakanlığının ağır kalması ve okulları geç haberdar etmesinden kaynaklandığı şüphesi bile akıllarda sorulara neden olmaktadır.

Test sonucu pozitif çıkan öğrenciden sonra Doğa Koleji aileleri bilgi verdi.

DEĞERLİ VELİMİZ,

Gün içerisinde, kardeş olan iki öğrencimizin annesinin covid-19 test sonucunun pozitif olduğu haberini paylaşmıştık. Yapılan testler sonucunda iki öğrencimizden birinin sonucu negatif diğer öğrencimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan öğrencimizde hiçbir semptom yoktur.

Pozitif olan öğrencimizle yakın temasta olan öğretmenlerimizin test sonuçları negatif olup, kendilerini izole etmişlerdir. Aynı şekilde pozitif olan öğrenciyle aynı sınıfta olan öğrencilerimizden test sonucu bizimle paylaşılanlar da negatiftir.

Bu öğrencilerimiz de izole olacaklardır. Sağlık bakanlığının uygun göreceği süre zarfında testler tekrarlanacak olup, testlerin negatif çıkması durumunda izole olan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz okullarına kavuşacaklardır. Önlemlerimizi sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Süreci yakından takip ediyoruz ve her adımda şimdi olduğu gibi şeffaf bir şekilde siz velilerimizi bilgilendireceğiz.

Değerli velilerimiz artık yaşantımızın her noktasında var olan virüse karşı en iyi korunma yolu kurallara uymaktır.

Pozitif olan öğrencimize ve ailesine acil şifalar diliyoruz. Doğa ailesi olarak herkesin başına gelebilecek bu durumu öğrencimize ve ailesine destek olarak aşacağız. Bu konuda sizlerin de desteklerinizi bekliyoruz. Sağlıkla kalın.