Doktorlardan sıra dışı tedavi önerisi: Emojiler kullanılsın

Mesajların vazgeçilmez sembollerinden biri haline gelen emojiler, şimdi de tedavi yöntemi olarak öneriliyor.

Kahkaha atan yüz ifadesinden rokete kadar pek çok şey için bir emoji var ve neredeyse emoji olmadan artık kendimizi ifade bile edemiyoruz.

Doktorlar da bu sembollerin gücünden hastaları tedavi ederken daha çok yararlanılabileceğini düşünüyor. Uzmanlar, felçli veya solunum cihazına bağlı hastaların semptomlarını ifade etmelerine yardımcı olmak için emojilerin kullanılabileceğini öneriyor.

California Üniversitesi’nden Kendrick Davis, son iki yıldır emoji tabanlı bir ölçüm sistemi tasarlıyor. Davis, projesinin konuşamayan hastalar için yararlı bir araç olabileceğini söylüyor:

“Emoji’nin evrensel bir çekiciliği var. Kullanımları eğitim, dil ve yaş fark etmeksizin herkese hitap ediyor ve iletişim için bir köprü açıyorlar. Tıp toplulukları, evrensel olarak tanınan ve anlaşılan kapsamlı bir dizi sembol üzerinde anlaşmak için bir araya gelmeli.”