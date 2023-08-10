Dokuz Gönüllü Donörden Dokuz Hastaya Yaşam Umudu

Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda örnek vererek kayıt yaptıran dokuz muhteşem insan; Utku ERGİN, Abdullah TIN, Ali SOLELGİL, Ali UZCAN, Kemal EVMEZ, Ramazan AKILLIOĞLU, Nurcan KARABEKİR, Güney SARAMALI ve Yunus MACİT nakil bekleyen hastalarına kök hücre bağışında bulunarak, hiç tanımadıkları kişilerin hayata yeniden başlamalarını sağladılar. Donörler arasında yer alan ve daha önce de bir hastaya kemik iliği bağışında bulunan Yunus MACİT, bu duyarlı davranışı ile 2. Kez bir hasta için umut ışığı oldu.

Dünya İlik Bankası donör arşivine kayıt olmuş 9 gönüllü bağışçı, tamamen gönüllülük esasını benimseyerek geçtiğimiz aylarda uyum gösterdikleri hastaları için kök hücre bağışında bulunmuşlardı. Dünyanın herhangi bir yerinde uyumlu ilik için bekleyen hastaların hayata yeniden başlamaları için hiç tereddüt etmeden kök hücre bağışında bulunan bu kahramanlar, uzattıkları bu yardım eli ile hastaları ve ailelerine bir umut ve yaşam armağan etmiş oldular.

Donörlerin, donör bağışı hususunda ifade ettikleri düşünceleri ise; işlemin kimseyi korkutmaması gerektiği, bir hastanın hayatına dokunabilmenin tarif edilmez bir his olduğu ve bu işleme hiç düşünmeden seve seve, defalarca gönüllü olabilecekleri şeklinde oldu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp yaptığı açıklamada, Vakfın sloganı olan “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” ilkesini benimseyerek, tamamen gönüllülük çerçevesinde hiç tanımadıkları kişilere umut olan donörlere tekrardan sonsuz teşekkürlerini iletti.

Özeralp sözlerine, “2000 yılından bu yana Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Karaiskakio Vakfı iş birliği ile gönüllülerden Dünya İlik Bankası için numuneler almaktadır. 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bireylerden alınan kan veya tükürük örneği ile özelde kendi ülkemizdeki genelde ise, Dünyadaki ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara yardım eli uzatmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diyerek devam etti. “Bugüne kadar 98 Kıbrıslı Türk Donörün, tamamen gönüllü olarak ilik/kök hücre bağışı yaparak hastalarının hayata ikinci kez başlamalarına vesile olmuş olması vakıf olarak bizler için de muhteşem bir gururdur.” diyen Özeralp, kriterlere uyan herkesin örnek vererek kayıt yaptırması çağrısında bulurak, “siz hayattayken birisinin hayatını kurtarmanın tarifi imkansız” diyerek sözlerine son verdi.