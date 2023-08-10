  • BIST 7713.8
  • Altın 1668.685
  • Dolar 27.0354
  • Euro 29.8025
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKADiyabette yaz tehlikelerine dikkat!

Dokuz Gönüllü Donörden Dokuz Hastaya Yaşam Umudu

» »
Dokuz Gönüllü Donörden Dokuz Hastaya Yaşam Umudu
Dokuz Gönüllü Donörden Dokuz Hastaya Yaşam Umudu

Kemal Saraçoğlu Vakfı donör arşivine geçtiğimiz yıllarda örnek vererek kayıt yaptıran dokuz muhteşem insan; Utku ERGİN, Abdullah TIN, Ali SOLELGİL, Ali UZCAN, Kemal EVMEZ, Ramazan AKILLIOĞLU, Nurcan KARABEKİR, Güney SARAMALI ve Yunus MACİT nakil bekleyen hastalarına kök hücre bağışında bulunarak, hiç tanımadıkları kişilerin hayata yeniden başlamalarını sağladılar. Donörler arasında yer alan ve daha önce de bir hastaya kemik iliği bağışında bulunan Yunus MACİT, bu duyarlı davranışı ile 2. Kez bir hasta için umut ışığı oldu.

Dünya İlik Bankası donör arşivine kayıt olmuş 9 gönüllü bağışçı, tamamen gönüllülük esasını benimseyerek geçtiğimiz aylarda uyum gösterdikleri hastaları için kök hücre bağışında bulunmuşlardı. Dünyanın herhangi bir yerinde uyumlu ilik için bekleyen hastaların hayata yeniden başlamaları için hiç tereddüt etmeden kök hücre bağışında bulunan bu kahramanlar, uzattıkları bu yardım eli ile hastaları ve ailelerine bir umut ve yaşam armağan etmiş oldular.

Donörlerin, donör bağışı hususunda ifade ettikleri düşünceleri ise; işlemin kimseyi korkutmaması gerektiği,  bir hastanın hayatına dokunabilmenin tarif edilmez bir his olduğu ve bu işleme hiç düşünmeden seve seve, defalarca gönüllü olabilecekleri şeklinde oldu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp yaptığı açıklamada, Vakfın sloganı olan “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” ilkesini benimseyerek, tamamen gönüllülük çerçevesinde hiç tanımadıkları kişilere umut olan donörlere tekrardan sonsuz teşekkürlerini iletti.

donorler.jpg

Özeralp sözlerine, “2000 yılından bu yana Kemal Saraçoğlu Vakfı ve Karaiskakio Vakfı iş birliği ile gönüllülerden Dünya İlik Bankası için numuneler almaktadır. 18-45 yaş arası, KKTC Kimlik Kartı’na sahip, daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı bireylerden alınan kan veya tükürük örneği ile özelde kendi ülkemizdeki genelde ise, Dünyadaki ilik/kök hücre nakli ihtiyacı olan hastalara yardım eli uzatmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diyerek devam etti. “Bugüne kadar 98 Kıbrıslı Türk Donörün, tamamen gönüllü olarak ilik/kök hücre bağışı yaparak hastalarının hayata ikinci kez başlamalarına vesile olmuş olması vakıf olarak bizler için de muhteşem bir gururdur.” diyen Özeralp, kriterlere uyan herkesin örnek vererek kayıt yaptırması çağrısında bulurak, “siz hayattayken birisinin hayatını kurtarmanın tarifi imkansız”  diyerek sözlerine son verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma: Yeni keşfedilen bakteri türü, sıtmanın bulaşıcılığını engelleyebilir05 Ağustos 2023 Cumartesi 10:24
  • Madonna: Hayatta olduğum için şanslıyım31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:49
  • Kadın sunucunun yüzünü kullanarak sahte porno üreten kişi yargılanacak31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:24
  • Fransa, üç bin yıllık II Ramses'i çürümekten nasıl kurtardı?31 Temmuz 2023 Pazartesi 09:58
  • Suyun dışında da yaşayabilen balık türü keşfedildi27 Temmuz 2023 Perşembe 13:24
  • İrlandalı şarkıcı Sinéad O'Connor 56 yaşında hayatını kaybetti26 Temmuz 2023 Çarşamba 22:59
  • İklim değişikliği bulaşıcı hastalıkları körüklüyor26 Temmuz 2023 Çarşamba 14:59
  • Bilim insanları: Dünyayı kavuran aşırı sıcakların insan etkisinden bağımsız oluşması neredeyse imkansız25 Temmuz 2023 Salı 16:46
  • Yaz aylarında görülen depresyonun 10 nedeni21 Temmuz 2023 Cuma 19:05
  • Sıcak çarpması belirtilerine dikkat!19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti