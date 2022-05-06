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Dolar/TL 14,95 ile son iki ayın en yüksek seviyesinde

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Türk lirası dolar karşısında yüzde 0,5 değer kaybederek son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Cuma günü bir dolar 14.95'ten işlem gördü.
Dolar/TL 14,95 ile son iki ayın en yüksek seviyesinde

Reuters haberine göre, TL'nin geçen yıl dolar karşısında yüzde 44 oranındaki değer kaybına bu yıl yüzde 12 değer kaybı daha eklendi. Ekonomistler bunun nedenini faiz oranlarının düşürülmesine bağlıyor.

TL'nin değer kaybının enflasyonu da kamçıladığı değerlendirmesi yapılıyor.

Nisan ayında resmi yıllık enflasyon oranı yüzde 70 olarak açıklandı.

Küresel resesyon endişeleri nedeniyle güvenli para birimi olarak dolara yönelme nedeniyle dolar endeksi diğer döviz kurları karşısında da yaklaşık son 20 yılın en üst seviyelerine yükseldi.

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