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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Döviz güne nasıl başladı?

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İşte KKTC MERKEZ BANKASI 01/04/2019 tarihli döviz kurları.
Döviz güne nasıl başladı?

 

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.57 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.26 TL seviyesinde bulunuyor.

Geçtiğimiz haftayı 5.57 TL seviyesinde tamamlayan dolar kuru, 2019 Türkiye Mahalli ve İdari Yerel Seçimleri sonrası haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyirle hareket ediyor. Dolar kuru Türkiye piyasaları kapalıyken uluslararası piyasada saat 07.58 itibarıyla 5.5763 TL seviyesinde işlem görürken; en düşük 5.5646 TL seviyesini gördü. Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.2663 TL seviyesinde bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.12 düşüşle 96.72 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1235 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.92 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.19 seviyesinde bulunuyor.

KKTC MERKEZ BANKASI

01/04/2019 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar

Döviz CinsiDöviz Alış (TL)Döviz Satış (TL)Efektif Alış (TL)Efektif Satış (TL)
1 AMERİKAN DOLARI (USD)5.628405.638605.624505.64700
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD)3.980604.006603.962304.03060
1 DANİMARKA KRONU (DKK)0.845180.849340.844590.85129
1 EURO (EUR)6.318806.330206.314406.33970
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)7.335407.373607.330207.38470
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF)5.639305.675505.630805.68400
1 İSVEÇ KRONU (SEK)0.604140.610390.603710.61180
1 KANADA DOLARI (CAD)4.185604.204504.170204.22050
1 KUVEYT DİNARI (KWD)18.4049018.6457018.1288018.92540
1 NORVEÇ KRONU (NOK)0.650410.654780.649950.65629
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)1.500801.503501.489501.51480
100 JAPON YENİ (JPY)5.070405.104005.051705.12340

 

01/04/2019 Tarihinde Geçerli Olan Çapraz Kurlar

1 AMERİKAN DOLARI (USD)1.4106AVUSTRALYA DOLARI (AUD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD)6.6491DANİMARKA KRONU (DKK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD)9.2769İSVEÇ KRONU (SEK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD)0.9958İSVİÇRE FRANGI (CHF)
1 AMERİKAN DOLARI (USD)110.7400JAPON YENİ (JPY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD)1.3429KANADA DOLARI (CAD)
1 AMERİKAN DOLARI (USD)8.6325NORVEÇ KRONU (NOK)
1 AMERİKAN DOLARI (USD)3.7504SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)
1 KUVEYT DİNARI (KWD)3.2884AMERİKAN DOLARI (USD)
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)1.3055AMERİKAN DOLARI (USD)
1 EURO (EUR)1.1227AMERİKAN DOLARI (USD)
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