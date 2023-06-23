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Dövizde hareketlilik devam ediyor...Sterlin 32’yi aştı!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 650 baz puanlık faiz artırımının ardından, Türk Lirası’ndaki düşüş hız kesmeden devam ediyor.
Dövizde hareketlilik devam ediyor...Sterlin 32’yi aştı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 650 baz puanlık faiz artırımının ardından, Türk Lirası’ndaki düşüş hız kesmeden devam ediyor.

Sterlin/TL, bugün sabahın erken saatlerinde 32,50

Euro/TL 27,99 liradan, dolar/TL ise 25,60 işlem görüyor.

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