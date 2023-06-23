Dövizde hareketlilik devam ediyor...Sterlin 32’yi aştı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 650 baz puanlık faiz artırımının ardından, Türk Lirası’ndaki düşüş hız kesmeden devam ediyor.
Sterlin/TL, bugün sabahın erken saatlerinde 32,50
Euro/TL 27,99 liradan, dolar/TL ise 25,60 işlem görüyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 650 baz puanlık faiz artırımının ardından, Türk Lirası’ndaki düşüş hız kesmeden devam ediyor.
Sterlin/TL, bugün sabahın erken saatlerinde 32,50
Euro/TL 27,99 liradan, dolar/TL ise 25,60 işlem görüyor.
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