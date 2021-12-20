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Dövizde hareketlilik sürüyor, Dolar rekor yeniledi, Euro 20 lirayı gördü

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Dolar rekor yeniledi, Euro 20 lirayı gördü
Dövizde hareketlilik sürüyor, Dolar rekor yeniledi, Euro 20 lirayı gördü

Döviz kurları son haftalarda olduğu gibi yükselişlerini sürdürüyor. Dolar/TL, cuma günkü kapanışına göre yüzde 7’nin üzerinde artışla 17,74 seviyesini test ederken Euro/TL de yüzde 7’yi aşan artışla 20 düzeyine çıktı.

Güne 18,7074 ile başlayan Euro kuru, saat 15:26 itibarıyla %7,51 artışla 19,9236 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,7225, en yüksek 19,4492 seviyelerini gören Euro, günü 18,5505 seviyesinde kapattı. Euro, 22.11.2021 tarihinde 12,3613 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 20,0148 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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