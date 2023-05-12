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DSÖ, maymun çiçeği virüsünün uluslararası halk sağlığı acil durumunun sona erdiğini duyurdu

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Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsünün uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurdu.
DSÖ, maymun çiçeği virüsünün uluslararası halk sağlığı acil durumunun sona erdiğini duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, DSÖ’nün küresel sağlık sorunları gündemiyle düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Temmuz 2022’de dünya genelinde hızla yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle “uluslararası düzeyde endişe uyandıran bir halk sağlığı acil durumunu” ilan ettiğini anımsatan Ghebreyesus, “Maymun çiçeği virüsü nedeniyle 111 ülkeden 87 bin vaka ve 140 ölüm DSÖ’ye bildirildi.” dedi.

Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsünde son üç ayda, önceki üç aya kıyasla yüzde 90 daha az vaka görüldüğünü kaydetti.

DSÖ Acil Durum Komitesi’nin dün maymun çiçeği virüsü gündemiyle toplandığını hatırlatan Ghebreyesus, “Komite bana birden fazla ülkede görülen maymun çiçeği virüsünün artık uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumunu temsil etmediği yönünde tavsiyede bulundu. Ben de bu tavsiyeyi kabul ettim ve maymun çiçeği virüsünün artık küresel bir sağlık acil durumu olmadığını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Ancak Koronavirüs salgınında olduğu gibi, bu, hastalığın bittiği anlamına gelmiyor.” dedi.

Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsünün, proaktif ve sürdürülebilir bir yanıt gerektiren önemli sağlık sorunları oluşturmaya devam ettiğini ve Afrika dahil tüm bölgelerde etkisini sürdürdüğünü de söyledi.

Sudan’da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların 15 Nisan’dan bu yana devam ettiğini hatırlatan Ghebreyesus, çatışmaların yüzlerce can aldığını, ülkeye ekonomik ve sosyal açıdan zarar verdiğini ifade etti.

Ghebreyesus, “Sudan’da çatışmalardan etkilenen sağlık merkezlerinin yüzde 70’i hizmet veremiyor. DSÖ, Sudan’da sağlık merkezlerine yönelik 30 saldırıyı doğruladı.” dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2’ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, Ocak 2022’den bu yana dünya genelinde 86 binden fazla hastalık vakası bildirilirken, aynı zaman aralığında 119 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü, geçen yıl hastalığın adını “ırkçı ve küçük düşürücü” olduğu gerekçesiyle “mpox” olarak değiştirdi.

“Maymun çiçeği” terimi aşamalı olarak kaldırılırken, her iki ismin de bir yıl boyunca aynı anda kullanılacağı ifade edildi.

SUDAN’DAKİ KRİZ

Sudan’ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında “HDK’nin tamamen orduya katılmasını” öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan’dan bu yana devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604’e, yaralananların sayısının 5 bin 127’ye yükseldiğini açıklamıştı.

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