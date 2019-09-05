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Düğün şarkıcılığından dünya listelerine Fatih Bulut: Çok sevdim yalan oldu

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Düğün şarkıcılığından dünya listelerine Fatih Bulut: Çok sevdim yalan oldu
Düğün şarkıcılığından dünya listelerine Fatih Bulut: Çok sevdim yalan oldu

 

12 milyonu aşkın izlenme alan şarkının video klibi, Türkiye’nin en popüler şarkısı haline geldi

Kayserili düğün şarkıcısı Fatih Bulut ‘Çok sevdim yalan oldu’ şarkısıyla Türkiye ve dünya listelerine girdi. 12 milyonu aşkın izlenme alan şarkının video klibi, Türkiye’nin en popüler şarkısı haline geldi.

Kayseri'de düğün şarkıcılığı yapan Fatih Bulut yaptığı 'Çok Sevdim Yalan Oldu' isimli şarkı ile dünya listelerine yükseldi. Bulut'un şarkısı önce sosyal eğlence platformu Tik Tok'da yayıldı. Daha sonra oyuncu İrem Sak'ın sosyal medya platformu Instagram'da Bulut'un şarkısını söylediği paylaşımı ile daha da popüler oldu. 

29 Ağustos'ta ise Bulut, İstanbul’un turistik yerlerinde çektiği klibi YouTube’dan yayınladı. YouTube'da yayınlanan şarkı şarkı bir haftada 12 milyondan fazla dinlenildi.

Yapımcı Samsun Demir, “Kayseri’den, düğün salonlarının sevilen şarkısı, dünyanın en çok izlenen 12. şarkısı oldu…” diyerek Bulut’un şarkısının dünya listelerindeki görüntüsünü paylaştı.

Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Müzik böyle güzel bir şey… Pop mu Rap mi tartışmaları yaparken… Birdenbire Kayseri’den tik tok’a düşüyor bir şarkı. Sonra gelip Youtube Türkiye’nin en çok izlenen şarkısı oluyor” dedi.1567692111246-e-di-gkw-yx-4-a-es-y-tv.jpg

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