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Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 500 Bini Aştı

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Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 500 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Bulaşan Kişi Sayısı 500 Bini Aştı

eni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, dünya genelinde 500 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 533 bin 015'e ulaştı.

Koornavirüs kaynakllı ölümlerin sayısı da 24 bini aştı.  Toplam can kaybının 24 bin 035’e ulaştığı bildirildi.

En fazla can kaybının gerçekleştiği ülkelerse 8215 kişiyle İtalya, 4365 kişiyle İspanya, 3292 kişiyle Çin, 2234 kişiyle İran, 1696 kişiyle Fransa ve 1301 kişiyle ABD oldu.

Koronavirüse yakalanan 124 bin 387 kişininse iyileştiği kaydedildi.

En fazla vaka görülen ülke, 81 bin 285 vakayla salgının ortaya çıktığı Çin olurken; onu 74 bin 422 vakayla ABD, 74 bin 386 vakayla İtalya izledi. 56 bin 197 vakanın görüldüğü İspanya, 41 bin 519 vakanın görüldüğü Almanya, 29 bin 406 vakanın görüldüğü İran, 25 bin 233 vakanın görüldüğü Fransa ve 11 bin 712 vakanın görüldüğü İsviçre, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüş

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