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Dünya Sağlık Örgütü'nden küresel grip salgını uyarısı

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Dünya Sağlık Örgütü yetkililerine göre, kaçınılmaz bir küresel grip salgını tehdidi kapıda. Eğer hazırlıklı olunmazsa etkileri yıkıcı olabilir.
Dünya Sağlık Örgütü'nden küresel grip salgını uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, ciddi risklere ve yıkıma yol açabilecek yeni bir küresel grip salgınının kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Hayvanlardan insanlara bulaşan ve potansiyel olarak küresel bir salgına neden olacak yeni bir grip virüsü tehdidi her zaman mevcuttur. Dikkatli ve hazırlıklı olmalıyız. Büyük bir grip salgınınını tedavi etmenin masrafı, önleme masrafından çok daha ağır olacaktır.” dedi. 

Viral hastalıklarla savaşmak ve potansiyel bir küresel salgının önüne geçmek için plan yapılması gerektiğini söyleyen yetkililer, "Salgının olup olmayacağı değil ne zaman olacağı sorgulanmalı." dedi. 

H1N1 virüsü nedeniyle ölüm oranı yüzde 0,02 

Dünyadaki son grip salgını 2009 ve 2010 yıllarında dünyaya yayılan H1N1 virüsünden kaynaklandı.

Bu salgına dair araştırmalar dünya çapında her beş kişiden en az birinin ilk yılda enfekte olduğunu ve ölüm oranının yüzde 0,02 olduğunu gösterdi.

Her yıl 1 milyar insan enfekte oluyor

Grip, dünyanın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri olmaya devam ediyor. 

Dünya üzerinde çok sayıda grip virüsü bulunuyor ve sürekli değişiyor.

Mevsimsel salgınlarda her yıl yaklaşık bir milyar insan enfekte oluyor.

Bu enfeksiyonların 3 ila 5 milyonu ciddi vakalardan oluşuyor. 

290 bin ila 650 bin arasında kişi ise mevsim gribiyle bağlantılı solunum sorunları nedeniyle hayatını kaybediyor. 

Sanayileşmiş ülkelerde, griple bağlantılı ölümlerin çoğu, 65 yaş ve üstü insanlar arasında görüyor.

WHO, salgın hastalıklara karşı aşı olmanın salgınla mücadelede önemli olduğunu söylüyor.

Özellikle kliniklerde çalışan kişiler, genç yaşta henüz bağışıklığı tam gelişmemiş çocuklar ve bağışıklık sistemleri zayıflamış olan yaşlı nüfus için grip aşısı büyük önem taşıyor.

Fransa ve Yunanistan'da grip salgını ölümleri arttı

Fransa'da, kış mevsiminde "H3N2" virüsünün sebep olduğu grip salgınında 2 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığına bağlı Fransa Halk Sağlığından yapılan açıklamada, son 2 haftada 25 bin kişinin grip nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvurduğu ve 4 bin 370 kişinin hastaneye yatırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin tamamına yayılan "H3N2" virüsünün neden olduğu grip salgınında 2 bin 800 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yunanistan’da ise bu yılın başından beri H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınından ölenlerin sayısı 74’e yükseldi.

Yunanistan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (KEELPNO)  Başkanı Theofilos Rozenberg, basına yaptığı açıklamada, salgının henüz doruk noktasına ulaşmadığını, ilerleyen günlerde ölü sayısının artma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

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