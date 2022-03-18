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Dünyaca Ünlü Fotoğrafçı ve Aktivist Midilli’de Casusluktan Tutuklandı

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Norveç’in dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı ve aktivisti Knut Bry’ın Midilli Adası’nda casusluk suçlaması nedeniyle fotoğraf çekerken gözaltına alınıp tutuklanması sivil toplum örgütlerinin tepkisine neden oldu.
Dünyaca Ünlü Fotoğrafçı ve Aktivist Midilli’de Casusluktan Tutuklandı

Norveç'in dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı ve 2016 yılından bu yana Midilli Adası'nda göçmenlere yardım eden Agder Üniversitesi'nin adada bulunan Lesvos Dayanışması Platformu ile çalışmalarını sürdüren Knut Bry'ın casusluk suçlaması ile tutuklandığı ortaya çıktı.

Haberi bugün adada yayın yapan www.lesvosnews.net yayın organı okuyucularına duyurdu. Norveç Başbakanlık binasının önemli bölümlerinde fotoğrafları bulunan ve Yunanistan'da casusluk suçlaması ile yargılandığı belirtilen 78 yaşındaki Knut Bry'ın Midilli sahilinde gelen göçmenlerin fotoğraflarını çekerken gözaltına alınıp tutuklanması ile ilgili olarak Midilli Dayanışma Platformu bir açıklama yayınladı.

MİDİLLİ'NİN TANITILMASI İÇİN ÇOK ÇABA SARF ETTİ

Açıklamada “Çok sevdiğimiz Knut, Norveç Metochi Eğitim Merkezi ile işbirliği içinde yayınlanan ve adanın dünya çapında tanıtımını yapmıştı. Burada yaptığı gönüllü çalışmalarda Midilli'nin doğası, tarihi, kültürü ve yemekleri hakkında ayrıca üç albüm hazırlayan Knut'un tutuklanmasını doğru bulmuyoruz.

1990’larda Los Angeles’ta moda fotoğrafçısı olarak görev yapmasıyla tanınan ve 1980’lerde iki yıl üst üste “Yılın Fotoğrafçısı” ödülüne layık görülen Knut, kamerası olmadan hiçbir yere gitmezdi. Dün öğleden sonra Midilli limanında Lesvos manzaraları üzerine bir sonraki kitabı için çekim yaptığı yerde tutuklandı! Her şeyden önce adayı ve insanlarını seven Knut, fotoğraf makinası ile her zaman ihtiyacı olanın yanında olmuştur” denildi.

BU TÜR SUÇLAMALARDA KANIT YOK, AKTİVİSTLERİN MORALLERİNİ BOZUYORLAR

Midilli Efi Latsoudi’nin dayanışma aktivisti Fotini Lampridi ise yaptığı açıklamada, “Devletin burada dayanışmanın ve mültecilere yapılacak her türlü yardımı kriminalize ettiğini bir kez daha görüyoruz. Sonuçta, casusluk suçlamalarını hiçbir zaman kanıtlayamadılar ancak aktivistler ve vatandaşlar kadar mültecilere destek veren platformların cesaretleri kırıldı, moralleri yok edildi. Aramızda kim suç işleyebileceğini bildiği halde, mültecilere bir battaniye vermek için Midilli’ye gidecek? Maalesef artık Midilli'de  insanlar ihtiyacı olanlara yardım etmekten korkmaya başladı” dedi.

Knut Bry'ın dünyaca ünlü  VOGUE ve The Traveller gibi Condé Nast yayınları için önemli röportajlar yapıp fotoğraflar çektiği ve fotoğraf sanatı içerisinde  uluslararası önemli bir duayen olarak kabul edildiği belirtildi.

Bry’ın önümüzdeki hafta içerisinde mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

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