  • BIST 7602.24
  • Altın 1680.229
  • Dolar 27.2118
  • Euro 29.5957
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Dünyada bir ilk: Felçli kadın dijital avatar aracılığıyla 'konuşabildi'

» »
Ağır felçli bir kadın, beyin sinyallerini konuşmaya ve yüz ifadelerine dönüştüren teknolojiyi kullanarak bir avatar aracılığıyla konuşabildi.
Dünyada bir ilk: Felçli kadın dijital avatar aracılığıyla 'konuşabildi'

Bu ilerleme, beyin-bilgisayar arayüzlerinin (BCI'ler), felç ve amyotrofik lateral skleroz (ALS) gibi durumlar nedeniyle konuşma yeteneğini kaybeden insanların hayatlarını dönüştürmenin eşiğinde olabileceği yönündeki umutları artırıyor.

Şimdiye kadar hastalar, göz takibi veya küçük yüz hareketleri kullanarak kelimeleri heceleyerek doğal konuşmayı imkansız hale getiren, son derece yavaş yavaş konuşma sentezleyicilerine güvenmek zorundaydı.

En son teknoloji, beynin konuşma ve yüz hareketlerini kontrol eden kısmındaki elektriksel aktiviteyi tespit etmek için beynin yüzeyine yerleştirilen küçük elektrotları kullanıyor.

Bu sinyaller doğrudan dijital avatarın konuşmasına ve gülümseme, kaşlarını çatma veya şaşkınlık gibi yüz ifadelerine dönüştürülüyor.

San Francisco Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCSF) çalışmayı yöneten Profesör Edward Chang, "Amacımız, başkalarıyla konuşmanın gerçekten en doğal yolu olan tam ve somut bir iletişim biçimini yeniden oluşturmak. Bu gelişmeler bizi bunu hastalar için gerçek bir çözüm haline getirmeye daha da yaklaştırıyor" dedi.

Ann adında 47 yaşındaki bir kadın olan hasta, 18 yıldan fazla bir süre önce beyin sapı felci geçirdiğinden beri ciddi şekilde felç oldu.

Konuşamıyor veya yazamıyor ve normalde dakikada 14 kelimeye kadar harfleri yavaşça seçmesine olanak tanıyan hareket izleme teknolojisini kullanarak iletişim kuruyor.

Avatar teknolojisinin gelecekte danışman olarak çalışmasına olanak sağlayacağını umuyor.

Ekip, Ann'in beyninin konuşma için kritik olan bölgesine 253 elektrottan oluşan kağıt inceliğinde bir dikdörtgen yerleştirdi.

İmplantasyondan sonra Ann, sistemin yapay zeka algoritmasını eğitmek üzere  farklı cümleleri tekrar tekrar söyledi.

Bilgisayar 39 farklı sesi öğrendi ve sinyalleri anlaşılır cümlelere çevirmek için Chat GPT tarzı bir dil modeli kullanıldı.

Bu daha sonra, Ann'in düğününde yaptığı konuşmanın bir kaydına dayanarak, Ann'in yaralanmadan önceki sesine benzeyecek şekilde kişiselleştirilmiş bir sese sahip bir avatarı kontrol etmek için kullanıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Şampiyon Melekler Çocuk Parkı”22 Ağustos 2023 Salı 16:09
  • Lapta Güzelyalı Belediye Plajında Caretta caretta Şenliği21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:02
  • Britney Spears ‘artık acıya dayanamadığını’ söyledi20 Ağustos 2023 Pazar 14:37
  • Melek Mosso Merit Park Otel’de misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı20 Ağustos 2023 Pazar 13:09
  • Moda ve güzellik endüstrisinde dönüşüm: Sürdürülebilir moda ve güzellik19 Ağustos 2023 Cumartesi 19:52
  • Yargı karar verdi: Michael Jackson hakkındaki taciz davaları yeniden açılabilir19 Ağustos 2023 Cumartesi 19:48
  • Dijital nefret dili çocukları da etkiliyor18 Ağustos 2023 Cuma 10:38
  • Erkeğe şiddet.. Britney Spears hakkında şaşkına çeviren iddia: Eşini aldatmış ve dövmüş18 Ağustos 2023 Cuma 10:15
  • İdealize edilmiş beden ölçüleri Barbie Sendromu'na yol açabilir18 Ağustos 2023 Cuma 09:59
  • İnsan Hakları Platformu: Cezaevi Bağımsız, Özerk ve Uzman Kişilerce Denetlenmeli18 Ağustos 2023 Cuma 09:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti