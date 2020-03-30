Dünyada Covid-19: İtalya'da ölü sayısı 11 bini geçti, İran'da salgın en az 2 ay daha devam edebilir

Dünyada yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 750 bini, hayatını kaybedenlerin sayısıysa 36 bini geçti. Covid-19 tedavisi gören hastaların toplamda 158 bininin iyileştiği bildirildi.

Covid-19'un en fazla bulaştığı ülke haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) vaka sayısı 144 bin 540'a yükseldi. Ölü sayısı da 2 bin 602'e ulaştı.

Dünya genelinde ABD'yi 100 bin vakayla İtalya, 85 bin 195 vakayla İspanya takip ediyor.

Virüsün Avrupa'daki merkezi haline gelen İtalya'daysa Covid-19 vaka sayısı 100 bini aşarken son 24 saatte 812 kişinin daha hayatını kaybetmesiye ölenlerin sayısı 11 bini geçti.

Yeni vaka sayısında önemli ölçüde düşüş yaşanan Çin Halk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 31 kişide koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkedeki toplam Covid-19 vaka sayısı 9 bin 217'den 10 bin 827'ye, can kaybı ise 131'den 168'e yükseldi. İyileşen hasta sayısıysa 105'ten 162'ye yükseldi.

İran'da salgın iki ay daha sürebilir

İran'da Covid-19 krizinin en az 2 ay daha devam etmesi bekleniyor. İran Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezinin hazırladığı 5 farklı senaryoya göre, ülkede en az 7 bin 700 kişinin hayatını kaybetmesi öngörülüyor. En kötü senaryoya göre ise 111 bin kişinin ülkede hayatını kaybedeceği tahmin edildi.

Can kaybının 2 bin 757, vaka sayısının ise 41 bin 495'e yükseldiği İran'da, Rezevi Horasan Eyaleti'ne bağlı Günabad ilçesinde, 35 günlük bir bebekte Covid-19 tespit edildi.

İngiltere

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı, son 24 saatte 1228'den 1408'e yükseldi.

Vaka sayısı 5 bin 52 artarak 22 bin 141 olurken en başından bu yana toplam 134 bin 946 kişiye test yapıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, yarın istatistiklere hastane dışında hayatını kaybedenlerin de ekleneceği, dolaysıyla toplam ölü sayısının ciddi oranda artmasının beklendiği iddia edildi.

Ülkede kısmi karantina kararı ve diğer önlemlerin etkisi görülmeden önce vakalar ve ölümlerin gelecek 2-3 hafta boyunca artarak devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan Covid-19'a yakalanarak hastaneye kaldırılan Prens Charles taburcu edildi.

İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bini aştı

İspanya'da Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artışla 7 bin 340'a çıktı.

Vaka sayısıysa son 24 saatte 6 bin 398 artarak 85 bin 195'e yükseldi. İspanya bu rakamla Covid-19'un bulaştığı kişi sayısında Çin'i (82 bin 463) geçerek, ABD (143 bin 72) ve İtalya'nın (97 bin 689) ardından en fazla vakanın tespit edildiği üçüncü ülke konumuna geldi.

Tokyo Olimpiyatlarının tarihi belli oldu

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceğini açıkladı.

Komite, 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

Alan Merrill Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'li müzisyen ve şarkı yazarı Alan Merrill koronavirüs nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının kızı Laura Merrill, pazar günü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda babasının ölüm haberini verdi.

Laura Merril, "Vedalaşmam için 2 dakika verildi. Ben oradan ayrıldığımda huzurlu görünüyordu ve CNN/Fox ekranlarının sağ köşesinde yer almayacağına dair hala bir umut ışığı vardı" ifadelerini kullandı.

Ünlü “I Love Rock and Roll" şarkısının yazarlarından Merrill ABD'nin New York kentinde yaşıyordu.

Fildişi Sahili'nde Covid-19'dan ilk can kaybı

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Sağlık ve Hijyen Bakanı Eugene Aka Aouele yaptığı açıklamada, ülkenin ekonomik başkenti Abidjan'da bir kişinin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Bakan Aouele, Covid-19 tanısının kişinin ölümünün ardından yapılan inceleme neticesinde konulduğunu ifade etti.

Ülkede, 2 günde 64 kişinin daha test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 165'e yükseldi. Vakalardan 4'ü iyileşti.

ABD'de koronavirüs önlemleri 30 Nisan'a uzatıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin uygunlanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıkladı.

Virüs konusunda ciddi ilerleme kaydettiklerini belirten Trump, "Salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz" diye konuştu.

Trump, Beyaz Saray'ın açıkladığı Covid-19 önlemleri konusunda yeni bir karar aldıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Herkes üzerine düşeni yapmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu kabus elbet bir gün bitecek. Kovid-19 önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldık" dedi.

Netanyahu'nun danışmanının test sonucu pozitif çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch'un Covid-19'a yakalandığı bildirildi.

Ülkede yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun parlamento danışmanı Paluch'a yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Haberde, Netanyahu'nun ofisinin Sağlık Bakanlığının talimatlarını yerine getirileceği ifade edildi. Paluch'un sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Son resmi verilere göre ülkede vaka sayısı 4 bin 247'ye çıktı. Hastalardan 74'ünün durumunun ağır olduğu, 89 kişinin iyileştiği kaydedildi.

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