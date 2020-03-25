Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 18 bin 900’ü aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında can kaybı 18 bin 900’ü geçti.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesi, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 18 bin 905 olarak güncelledi.

Verilere göre, Covid-19 yüzünden en fazla can kaybı 6 bin 820 kişiyle İtalya oldu.

İtalya’nın ardından 2’nci en fazla ölüm, salgının ortaya çıktığı ve 3 bin 281 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

En fazla ölümün kayda geçtiği 3’üncü ülke İspanya’da da 2 bin 991 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği 4’üncü ülke İran’da da bin 934 kişi yaşamını yitirdi.

Salgın nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 5’inci ülke Fransa’da ise 1100 kişi öldü.