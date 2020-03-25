Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 18 bin 900’ü aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında can kaybı 18 bin 900’ü geçti.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesi, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 18 bin 905 olarak güncelledi.
Verilere göre, Covid-19 yüzünden en fazla can kaybı 6 bin 820 kişiyle İtalya oldu.
İtalya’nın ardından 2’nci en fazla ölüm, salgının ortaya çıktığı ve 3 bin 281 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.
En fazla ölümün kayda geçtiği 3’üncü ülke İspanya’da da 2 bin 991 kişi hayatını kaybetti.
Covid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği 4’üncü ülke İran’da da bin 934 kişi yaşamını yitirdi.
Salgın nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 5’inci ülke Fransa’da ise 1100 kişi öldü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.