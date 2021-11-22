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Dünyanın en iyi peyniri seçildi! Zeytin çekirdeği külünden yapılıyor...

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İspanya'dan yumuşak bir keçi peyniri, düzenlenen Dünya Peynir Ödülleri'nde 'en iyi peynir' ödülünü aldı. 40'tan fazla ülkenin katıldığı peynir etkinliğine Olavidia adlı peynir herkesin dikkatini çekti.
Dünyanın en iyi peyniri seçildi! Zeytin çekirdeği külünden yapılıyor...

İspanya'nın meşhur Olavidia adlı peyniri Dünya Peynir Ödülleri'nde 'en iyi peynir' ödülünü aldı. Keçi sütünden yapılan peynir, zyetin çekirdeği külünden yapılmasıyla diğer peynir türlerinden oldukça farklı.

İspanya'dan yumuşak bir keçi peyniri, düzenlenen Dünya Peynir Ödülleri'nde 'en iyi peynir' ödülünü kazandı. Olavidia adlı peynir, beş kıtada 40'tan fazla ülkeden 4 bin 79 oy içerisinde 103 oy alarak alarak birinci oldu.

 

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ KÜLÜNDEN YAPILIYOR

İngiliz jüri Jason Hinds, oylamadan hemen önce paneldeki diğer jürilere keçi peynirinin "zengin, baştan çıkarıcı, kremsi bir dokuya" ve "yuvarlak ve sıcak bir tada" sahip olduğunu söyledi.

İspanya'nın kuzeyindeki Oviedo kentinden organizatörler tarafından canlı yayınlanan törende Hinds, gülümseyerek, "Sadece onunla uyumak istedim" diye ekledi.

Kazanan peynir üreticisinin sahibi Silvia Pelaez, "İspanya'nın güneyinde, yaygın olarak ihraç edilen zeytinleriyle tanınan bir şehir olan Jaen'de küçük mütevazı bir peynir üreticisiyiz." dedi.

Peynir üreticisinin sadece altı çalışanı olduğunu da sözlerine ekleyen Pelaez, "Günlük emeğin bir ödülü var." dedi.

Keçi peynirinin ortasında jürinin gözüne çarpan siyah bir şerit bulunurken, yarışma organizatörleri, peynirin sert ve beyaz bir kabuk (Penicillium camemberti) oluşturduğu ve zeytin çekirdeği külü ile olgunlaştırıldığını söyledi.

Peynir ödüllerini organize eden İngiltere merkezli Guild of Fine Food'un genel müdürü John Farrand, verdiği demeçte, başlığının "dünya şampiyonu peynir" olduğunu söylerken, "Jüriler onu dünyanın en iyi peyniri olarak görüyor. Yeni tacı var." diye konuştu.

 

Akşam/NTV

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