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El-SEN bugünkü uyarı grevinden sonra şimdi de süresiz greve giriyor

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El-SEN bugünkü uyarı grevinden sonra şimdi de süresiz greve giriyor
El-SEN bugünkü uyarı grevinden sonra şimdi de süresiz greve giriyor

Elektrikte geçen hükümet döneminde alınan yatırım kararlarının uygulanması talebiyle bugün bir günlük uyarı grevine giden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-Sen), gece yarısından itibaren de süresiz grev başlatıyor.

Uyarı grevi süresinin 00.00’da tamamlanacağını açıklayan El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif, aldıkları karara uygun olarak 00.01’den itibaren de süresiz greve gideceklerini söyledi.

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Kaşif, bugün öğleden sonra Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’la yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini ancak grev kararlarının değişmediğini belirtti.

El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif, süresiz grevi uygulamaya koyacaklarını, grev sürerken de oluşturacakları bir komitenin saat 10.00’da hükümetle bir araya geleceğini kaydetti.

Kaşif, sıkıntıların aşılması halinde grevin kaldırılacağını belirtti.

El-Sen bugünkü uyarı grevinde Başbakanlık önünde eylem yapmış, “Özelleştirmeye hayır", "Dilene dilene değil direne direne kazanacağız", "Üreteceğiz direneceğiz" pankartları açmıştı.

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