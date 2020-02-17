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Elçilik kaldırın dedi program yayından ‘Kaldırıldı’

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Kanal T’de iki yıldan beridir yayınlanmakta olan Taner Ulutaş’ın hazırlayıp sunduğu “Ateş Hattı” programı, geçtiğimiz Perşembe günü itibarı ile yayından kaldırıldı.
Elçilik kaldırın dedi program yayından ‘Kaldırıldı’

Kanal T’de iki yıldan beridir yayınlanmakta olan Taner Ulutaş’ın hazırlayıp sunduğu “Ateş Hattı” programı, geçtiğimiz Perşembe günü itibarı ile yayından kaldırıldı.

Halkın sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üreten ve halkın siyasi nabzını da gündemde tutan “Ateş Hattı” programının, eleştirilere tahammül edemeyen Türkiye Büyükelçiliğinin devreye girmesi ile Kanal T’den yayından kaldırıldığı ileri sürülüyor.

Halkın sorunlarına çare üretmeye çalışılan, Salı ve Perşembe günleri saat 17.50-18.50 saatleri arasında yayınlanan program, bu niteliği nedeniyle yüksek bir izlenme oranına kavuşmuştu.

Zaman zaman, siyasilerin hatalı beyanatlarının da eleştirildiği programın bu nedenle yayından kaldırıldığı öne sürülüyor. 

Geçtiğimiz Perşembe günü yayınlanması beklenen programın yerine başka bir program konurken, bunun gelen direktif sonrasında yapıldığı öğrenildi.

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