Elektrik anlaşması CTP'de istifa getirdi, Hasan Altıok CTP MYK'dan istifa etti!

İşte Hasan Altıok'un açıklaması;
CTP MYK'nın oy çokluğu ile almış olduğu karar doğrultusunda bugün Meclis'te oylanan "KKTC ile TC Arasında Enerji İşbirliği Anlaşması"na partimin (sayın Dogus Derya hariç oylamaya katılan milletvekillerimizin) olumlu oy vermesini hem siyasi hem de ekonomik anlamda yapılmış büyük bir hata olarak değerlendiriyorum.
Bu kararı sahiplenmem ve savunmam mümkün olmadığından MYK'daki görevimden istifa ediyorum. Bugün onay verilen "Anlaşma" neticesinde halkımızın ve partimizin göreceğini düşündüğüm zarardan dolayı da gerçekten çok üzgünüm.
Toplumumuzun yararına olmayacağına emin olduğum bir çok gelişmenin ön adımı olan bu ve benzeri tüm konularla ilgili mücadelemi dün olduğu gibi bugün de yarın da sürdürmeye devam edeceğim.
CTP MYK'da görev almaya devam edecek ve yeni görev alacak dostlarıma başarılar dilerim.
İlgili haber;
CTP'yi elektrik çarptı! Meclis'te bölündüler!
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.