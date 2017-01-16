Elektrik anlaşması CTP'de istifa getirdi, Hasan Altıok CTP MYK'dan istifa etti!

İşte Hasan Altıok'un açıklaması;

CTP MYK'nın oy çokluğu ile almış olduğu karar doğrultusunda bugün Meclis'te oylanan "KKTC ile TC Arasında Enerji İşbirliği Anlaşması"na partimin (sayın Dogus Derya hariç oylamaya katılan milletvekillerimizin) olumlu oy vermesini hem siyasi hem de ekonomik anlamda yapılmış büyük bir hata olarak değerlendiriyorum.

Bu kararı sahiplenmem ve savunmam mümkün olmadığından MYK'daki görevimden istifa ediyorum. Bugün onay verilen "Anlaşma" neticesinde halkımızın ve partimizin göreceğini düşündüğüm zarardan dolayı da gerçekten çok üzgünüm.