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Elon Musk'ın eski telefon numarasını alan kadın gelen ilginç mesajları anlattı

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Musk'ı aramak isterken 25 yaşındaki genç kadına ulaşanlar arasında uzay gönüllüleri, iş insanları ve Musk'ın eski dostları da bulunuyor
Elon Musk'ın eski telefon numarasını alan kadın gelen ilginç mesajları anlattı

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ı cep telefonundan aramak isteyen çok sayıda kişi birkaç yıldır 25 yaşındaki cilt bakım danışmanı Lyndsay Tucker'a ulaşıyor.

Çünkü Musk'ın kullanmadığı eski cep telefonu numarası AT&T tarafından Kaliforniya’da sıradan bir hayat süren Tucker'a verilmişti.

Tucker, National Public Radio’ya (NPR) yaptığı açıklamada kendisini arayan ve mesaj yollayanlar arasında uzaya gitmek için gönüllü olanlardan Disney yöneticilerine kadar çok sayıda kişi olduğunu anlattı.

Tucker NPR'a yaptığı açıklamada ilk başta Musk'ı tanımadığı için ona hitaben gelen mesajları anlamadığını söyleyerek "Anneme 'Hey, bir süredir bu mesajlar geliyor. Elon Musk diye birini arayanlar telefon ediyor. Kim olduğunu bilmiyorum' dedim. Annemin ağzı açık kaldı" ifadelerini kullandı.

Annesinin kendisine Musk'ın kim olduğunu anlattığını söyleyen Tucker gelen ilginç mesaj ve telefonlardan da bahsetti.

Biyonik omurga planı yollandı

Bir keresinde uzaya gitmek için gönüllü olan genç bir kadından telefon geldiğini belirten Tucker "Ona kusura bakmamasını söyledim" diye konuştu.

Tucker'a başka bir seferdeyse bir biyonik omurganın planları yollanmış. Genç kadın "Bu en iyisiydi, gerçekten havalıydı. Ama nasıl yapılacağı konusunda bir fikrim yok" dedi.

Güney Afrikalı bir iş insanı ise Musk'ın şirketinden bin adet kamyon almak için Tucker'a ulaşmış. Tucker'ı arayanlar arasında Tesla aracı satın alan eski Walt Disney yöneticisi John Lasseter da bulunuyor.

Genç kadın her gün Musk'a ulaşmak isteyenler tarafından en az 3 kez arandığını ya da mesaj aldığını da vurguladı.

Konuyla ilgili NPR'a kısa bir açıklama yapan Musk ise "Vay canına. Bu numara çok eski! Hala orada bir yerlerde olmasına çok şaşırdım" dedi.

Musk, 2017 yılında kişisel telefon numarasını yanlışlıkla Twitter'daki 16,7 milyon takipçisi ile paylaşmıştı. Facebook çatısı altındaki sanal gerçeklik teknoloji şirketi Oculus’un yöneticisi John Carmack'a atacağı mesajı yanlışlıkla tweetleyen ünlü girişimci, söz konusu paylaşımı kısa süre içinde silmesine rağmen telefon numarasını milyonlarca insanın eline geçmesine engel olamamıştı.

Musk bu olaydan sonra telefon numarasını değiştirmişti.

 

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