Emekli cerrah Fransa'nın en büyük çocuk istismarı davasında yargılanıyor: 349 çocuk suistimale uğramış olabilir

Hakim karşısına çıkan Scouarnec'un en az 20 yıl hapis cezası alması bekleniyor

Fransa'da 68 yaşındaki emekli bir cerrah olan Joel Le Scouarnec'ın 30 yıl boyunca 349 çocuğu suistimal ettiğinden şüphe ediliyor. Ülke tarihinin en büyük pedofili vakalarından birinin baş sanığı kabul edilen cerrahın, 4 çocuğa cinsel taciz ve tecavüz suçlarından mart ayında hakim karşısına çıkması planlanıyor.

Euronews'tan Tuba Altunkaya'nın haberine göre, Cerrahın, kendisine yöneltilen suçları 30 yıl boyunca görev yaptığı, Fransa'nın orta ve batı kesimlerinde işlediği düşünüyor.

Yetkililerin ele geçirdiği cerraha ait günlükler ise durumun daha da korkunç olabileceğine işaret etti. Scouarnec'in çok sayıda çocuğun adını kullandığı bu günlüklerde, taciz ve tecavüz olaylarını kaleme aldığı öğrenildi. Soruşturmayı yürüten savcı Laureline Peyrefitte, Scouarnec'in en az 349 çocuğu suistimal etmiş olabileceğini ifade etti.

Günlükler sayesinde mağdurları ulaşmaya başaran polis, 229 kişinin ifadesine başvurdu. Bunlardan 197'si Scouarnec'ten şikayetçi oldu. Savunma avukatları ise günlüklerde yazanların 'yalnızca fantezi' olduğunu savundu.

2005 yılında çocuk pornografisi içeriği barındırmaktan 4 ay ertelenmiş hapis cezası alan cerrah, zaman aşımından dolayı daha önce şahsına yöneltilen suçlamadan yargılanmayacak. Ancak 13-17 Mart arasında görülecek olan davada, Scouarnec'un en az 20 yıl hapis cezası alması bekleniyor.