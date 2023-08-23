  • BIST 7602.24
  • Altın 1675.969
  • Dolar 27.1641
  • Euro 29.5478
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

En yaygın 11 kabus konusu

» »
Analitik psikolojinin kurucusu İsviçreli psikiyatr Carl Gustav Jung’a göre “Rüya bilinçdışı içeriğin sembolik temsili.” Ancak kabuslar, temelinde rüya olsa da, rüyayı görenin uyanmasına neden olacak -hatta uyanmayı isteyecek- kadar yoğun duygular içeriyor
En yaygın 11 kabus konusu

Psikolog ve bilişsel davranışçı terapi konusunda uzman olan Seth J. Gillihan,  www.psychologytoday.com  adresinde en yaygın 11 kabus konusunu derledi.

On bin rüya kaydı incelendi

Robert G. ve Zadra A.’nın 2014 tarihli büyük çalışmasında, 331 katılımcı 2 ila 5 hafta boyunca hatırladıkları her rüyayı yazdı. Sonuçta yaklaşık on bin rüya kaydı elde edildi. Bu araştırma sonucunda en yaygın kabus temaları ortaya çıktı. (Yüzdelerin toplamı 100’den fazla. Çünkü kabusların kabaca yarısı iki temayı içeriyordu. Bu kabuslar ‘idiyopatik’ti, yani travma gibi bilinen bir tetikleyicileri yoktu.)

Fiziksel Saldırganlık (yüzde 48,6) Kabusların neredeyse yarısı, başka bir kişi tarafından tehdit edilen veya gerçek bir fiziksel saldırıyla ilgiliydi – açık ara en yaygın kabus teması. – Örnekler, kaçırılmayı veya saldırıya uğramayı içerir.

Kişilerarası Çatışma (yüzde 21,0) İkinci en yaygın tema, başka bir kişiyle, ancak açık şiddet içermeyen olumsuz deneyimleri de içeriyordu. Örneğin, yoğun bir tartışma veya hakarete uğrama veya aşağılanma.

Başarısızlık veya Çaresizlik (yüzde 16,2) Bu temaya sahip kabuslar, bir hedefe ulaşmanın bir şekilde engellenmesini içerir. Örneğin, üstesinden gelemeyeceğiniz korkunç bir hata yapabilir veya konuşma yeteneğinizi kaybedebilirsiniz.

Takip Edilmek (yüzde 11,1) Tehdit edici bir güçten kaçmak, klasik bir kabus temasıdır. Takipçi (tuhaf bir şekilde hızlı olabilir) yaklaşır ve kaçış imkansız göründüğü için korku artar.

Kötü Varlık (yüzde 11,1) Hayalet veya canavar gibi kötü bir gücün varlığı. Bu kabuslar, görünürde bir yaratığın olmadığı hissedilen bir varlıkla veya şeytani bir varlık tarafından ele geçirilmeyle ilgili de olabilir.

Sağlıkla İlgili Endişeler ve Ölüm (yüzde 9,1) Siz veya sevdiğiniz biri korkunç bir şekilde hasta veya yaralısınız veya bir kabusta ölüyorsunuz. Sağlıkla ilgili klasik bir kabus da, dişlerinizin kırılması veya düşmesidir.

Kazalar (yüzde 8,7) Bu kabus türü, bir araba kazası, uçurumdan düşme veya tehlikeye veya zarara yol açan herhangi bir kasıtsız eylemi içerebilir. Çoğu insan düşen bir kabusun ortasında irkilerek uyanmıştır.

Endişe (yüzde 8,7) Bazen tehdidin ne olduğunu bilmiyor olabilirsiniz, ancak artan bir huzursuzluk hissine sahipsiniz. Örneğin, birdenbire çok kötü bir şeyin gerçekleşmek üzere olduğunu fark ettiğiniz, ancak işaret edebileceğiniz, korkulan belirli bir sonuç olmadığı bir kabustan uyanmak gibi.

Böcekler/haşarat (yüzde 6,7) Sıçanlar, sinekler, örümcekler veya yılanlar gibi gerçek hayatta iğrenç veya pis bulduğunuz hayvanlar, korkunç rüyalarınızda görünebilir. Bazen korku, kurtçuklarla dolu bir çöp tenekesi gibi bir istiladan kaynaklanırken, diğer zamanlarda ısırılmayı veya sokulmayı hayal edebilirsiniz.

Afet/Felaket (yüzde 5,5).x Gelgit dalgaları veya kasırgalar gibi daha büyük felaketlerle birlikte bir yangın veya sel bu kategoriye girer.

Çevresel Anormallik (yüzde 4,7). Son olarak, bazı kabuslar, rüyayı görenin etrafında gerçek hayatta olamayacak olan mantıksız olaylarla ilgilidir. Örneğin, yatak odanızdaki şifonyerin aniden iki katına çıktığını hayal edebilirsiniz. Bu anormalliklerin tuhaflığı, terör duygusuna katkıda bulunur.

Gerçek hayat için prova olabilir

Bu tür kabusların hiçbiri hoş olmasa da, çalışmanın yazarları olası bir teselli sunuyor: Kabuslar sizi gerçek hayattaki tehditlerle başa çıkmaya hazırlamak için işlev görebilir. Güvenli (ürkütücü olsa da) rüya ortamında tehditlerle yüzleşerek, zihniniz gerçekten ortaya çıkan sorunlar için prova yapmanıza yardımcı olabilir. Bununla birlikte, bu açıklamanın tüm kabusları açıklaması olası değildir. Örneğin, neden kendiliğinden büyüyen yatak odası mobilyalarına tepki vermeye ihtiyacınız olsun ki? 

Kabus içeriğiyle gerçek hayattaki tehditler arasındaki olası bağlantıları anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var gibi görünse de, Jung’un ‘Rüyalar’ kitabındaki şu cümle belki bir ipucu olabilir: “Eğer bir rüya bana ne tarz bir hata yaptığımı gösterirse, bana davranışımı düzeltme fırsatı da verir ki, bu da avantajdır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lapta Güzelyalı Belediye Plajında Caretta caretta Şenliği21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:02
  • Britney Spears ‘artık acıya dayanamadığını’ söyledi20 Ağustos 2023 Pazar 14:37
  • Melek Mosso Merit Park Otel’de misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı20 Ağustos 2023 Pazar 13:09
  • Moda ve güzellik endüstrisinde dönüşüm: Sürdürülebilir moda ve güzellik19 Ağustos 2023 Cumartesi 19:52
  • Yargı karar verdi: Michael Jackson hakkındaki taciz davaları yeniden açılabilir19 Ağustos 2023 Cumartesi 19:48
  • Dijital nefret dili çocukları da etkiliyor18 Ağustos 2023 Cuma 10:38
  • Erkeğe şiddet.. Britney Spears hakkında şaşkına çeviren iddia: Eşini aldatmış ve dövmüş18 Ağustos 2023 Cuma 10:15
  • İdealize edilmiş beden ölçüleri Barbie Sendromu'na yol açabilir18 Ağustos 2023 Cuma 09:59
  • İnsan Hakları Platformu: Cezaevi Bağımsız, Özerk ve Uzman Kişilerce Denetlenmeli18 Ağustos 2023 Cuma 09:52
  • Doğuştan en zeki ve en sadık 3 burç belli oldu17 Ağustos 2023 Perşembe 11:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti