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Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı

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Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı
Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı

YouTuber Enes Batur, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla, eski bir videosu nedeniyle YouTube'dan ceza aldığını ve platforma video yükleyemediğini açıkladı.

Webtekno'da yer alan habere göre Enes Batur, yaptığı açıklamada YouTube yönetiminin vermiş olduğu 'video yükleme engeli' cezasını haksız bulduğunu ifade etti. Batur cezaya, "Emeklerimiz çöp oluyor" diyerek isyan etti. 

Batur'un YouTube hesabındaki 'video yükleme engeli' cezasının ne zaman biteceği ise bilinmiyor.1583852308982-blob.jpg

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