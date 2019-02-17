Şeyma Subaşı ile aşk yaşamaya başladıktan sonra enişte olarak anılan DJ Guido Senia'nın "Hepinizi seviyorum millet ama enişte ne demek?" paylaşımına yorum yağdı.

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra gündemde kalmaya çalışan Şeyma Subaşı, şu sıralar yeni aşk hayatıyla konuşuluyor. Şeyma Subaşı, Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başladı. Subaşı’ndan sonra ‘Enişte’ olarak anılan DJ, kelimenin anlamını bilmeyince sosyal medyada ilginç tepkiler aldı.

“ENİŞTE NE DEMEK?”

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Senia önceki gün Subaşı’nın fotoğrafına yorum bıraktı. Herkes Senia’dan enişte diye bahsedince Guido Senia, “Hepinizi çok seviyorum ama enişte ne demek?” diye sordu.

“GEÇMİŞ OLSUN DEMEK”

Soruya birbirinden ilginç yanıtlar geldi. ‘Geçmiş olsun demek’, ‘Sıfırı tükettin demek’ ‘Nafaka demek’ gibi yorumlar geldi.