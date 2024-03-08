Ercan Havalimanı'nda Şok Edici Bulgu: Hava Tabancası, Patlayıcı ve Uyuşturucu Bulundu

Ercan Havalimanı'nda gerçekleşen polis operasyonunda, yurt dışına çıkış yapmak isteyen B.K.(E-29) üzerinde yapılan aramada şok edici bulgular ortaya çıktı.

Ercan Havalimanı'nda Şok Edici Operasyon: Hava Tabancası, Patlayıcı ve Uyuşturucu Bulundu!

07 Mart 2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Ercan Havalimanı'nda gerçekleşen polis operasyonu büyük bir şok yarattı. Yurt dışına çıkış yapmak isteyen B.K.(E-29) isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, dikkat çekici bulgular ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen detaylı aramada, şüpheli şahsın tasarrufunda bir adet tescilsiz hava tabancası ve şarjörü, 2 adet canlı mermi, 1 adet canlı av fişeği, 1 adet kama ve hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis yetkilileri, bulunan maddelerin emare olarak alındığını ve şahsın tutuklandığını açıkladılar. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatılırken, şahsın amacı ve maddeleri nasıl edindiği konusunda araştırmalar sürdürülüyor.